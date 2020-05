Consórcio de Saúde abre processo seletivo para vagas de técnico de enfermagem, enfermeiro e servente em Mogi Mirim

O Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril abre processo seletivo emergencial para contratação de enfermeiro, técnico de enfermagem e serviço geral. Entre os três cargos serão oferecidas 32 vagas para uma jornada de trabalho de 12 x 36 horas, e salário entre R$ 1.045 e R$ 3.253,72. As inscrições poderão ser realizadas através do site www.sigmarh.com.br a partir das 8h do próximo dia 4 de maio até 12h do dia 6 de maio.

Não haverá taxa de inscrição e realização de prova. A escolha se dará pela experiência profissional dos candidatos, mediante apresentação de documentos para cada cargo, além de requisitos mínimos relacionados à escolaridade, critérios que seguirão uma pontuação estabelecida pela organização do processo seletivo. Haverá uma nota e classificação referente à avaliação de experiência profissional.

Todas as informações e os detalhes para cada cargo podem ser encontrados no site da Sigma RH, empresa responsável pelo processo seletivo.

Cargos

Para servente geral é exigido o ensino fundamental completo. A jornada de trabalho será de 12 x 36 horas, e salário de R$ 1.045. Serão oferecidas 15 vagas para o cargo.

Para técnico de enfermagem, também com jornada de 12 x 36 horas, e salário de R$ 1.804,08, o candidato deve ter Ensino Médio completo e técnico de enfermagem com registro no Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo (Coren). Também serão oferecidas 15 vagas para o cargo.

O processo seletivo oferece ainda duas vagas para enfermeiro, para jornada de 12 x 36 horas, e salário de R$ 3.253,72. O candidato deve ter o Ensino Superior Completo com registro no Coren.

Contratação

O caráter emergencial do processo seletivo se faz necessário para a complementação da força de trabalho do Consórcio de Saúde junto aos municípios consorciados, visando o atendimento à população para o combate à pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

A contratação será temporária, inicialmente por um período de seis meses, podendo ser prorrogado por igual prazo, se necessário, tendo como prazo máximo 1 ano.

Os locais de trabalho alcançam as cidades de Mogi Mirim, Mogi Mirim, Itapira, Estiva Gerbi ou Conchal, e outros municípios que porventura forem admitidos no quadro de municípios consorciados.

Inscrição

Os candidatos devem acessar o site, preencher a ficha de inscrição, com atenção ao emprego desejado, clicar em cadastrar, imprimir duas vias da ficha de inscrição e assinar.

Para efetivar a inscrição, o candidato deverá entregar duas vias da ficha de inscrição, junto com uma cópia do RG e CPF, na Estação Educação, ao lado do Espaço Cidadão, localizado na Avenida Adib Chaib, 10, no Centro de Mogi Mirim, de 4 a 6 de maio, das 12h às 17h.

Todo candidato receberá uma via da ficha de inscrição como protocolo de inscrição. O edital de deferimento das inscrições será publicado no dia 8 de maio.

Resultado

O resultado do processo seletivo estará disponível para consulta no dia 12 de maio, nos sites www.sigmarh.com.br e www.con8.gov.br, no jornal O Regional e no quadro de avisos do Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril.

A convocação para o processo de contratação será através de anúncio no jornal O Regional. O resultado final e homologação tem data de publicação prevista para 15 de maio.