Construtora leva conscientização sobre pobreza menstrual ao canteiro de obras

_Na véspera do Dia Internacional da Dignidade Menstrual, Gencons

Empreendimentos distribui kits de higiene pessoal a mulheres de

Paulínia _

Nas vésperas da data que marca o Dia Internacional da Dignidade

Menstrual, 28 de maio, criado pela OMS (Organização Mundial da Saúde)

para chamar a atenção para a falta do acesso básico à higiene entre

as pessoas que menstruam, a Gencons Empreendimentos realiza, em

Paulínia, a distribuição de 100 kits, compostos por itens como

absorventes, sabonetes e papel higiênico.

A entrega dos kits será realizada nesta sexta-feira, 26 de maio, e é

destinada a mulheres em situação de vulnerabilidade. A doação dos

kits de higiene pessoal é resultado de uma ação realizada com os

colaboradores, inclusive os que atuam nos canteiros de obras.

Ao longo da semana, a empresa discutiu o tema em palestras que abordaram

informações relevantes sobre o assunto, incluindo estatísticas

nacionais e regionais desta realidade. A estimativa é que em Paulínia

existam cerca de três mil mulheres que dependem de doações para ter

acesso aos itens de higiene pessoal.

“Com esta conscientização, eles terão mais informações para

tratar o tema com naturalidade, seja no ambiente profissional ou

pessoal. Em situações que envolvam, as filhas e as esposas, por

exemplo, ou através da participação em iniciativas de combate à

pobreza menstrual como a que estamos realizando na empresa”, explica

Elaine Fancio, responsável pelo DHO (Desenvolvimento Humano e

Organizacional) da Gencons Empreendimentos.

As palestras sobre os desafios da pobreza menstrual foram realizadas

pela advogada Larissa Almeida, da Comissão da Mulher Advogada de

Paulínia. Larissa defende iniciativas que auxiliam mulheres em

situação de vulnerabilidade social.