Conta de água mais cara em Jaguariúna a partir de 1º de dezembro

Reportagem: Susi Baião

A cidade de Jaguariúna se prepara para um impacto financeiro nas contas de água a partir do dia 1º de dezembro. A Prefeitura aprovou um reajuste de 20%, seguido por mais um aumento de 20% em junho de 2024, totalizando um aumento de 44% até esses dados.

Essa alteração nos valores foi imposta após uma revisão tarifária solicitada à Agência Reguladora PCJ (ARES-PCJ), em que o Executivo municipal transferiu as competências de regulação, econômica e fiscalização dos serviços públicos de saneamento básico.

Além do reajuste na conta de água, outros serviços praticados pelo DAE (Departamento de Água e Esgoto) também sofrerão acréscimos, com um aumento de 3,94% nos preços públicos, abrangendo serviços como a troca de hidrômetro e mudança de cavalete.

O último reajuste tarifário aconteceu em maio de 2022, elevando as taxas em 15%. Na ocasião, os valores da tarifa de esgoto foram equiparados aos valores da tarifa de água, buscando uma maior equidade no sistema.

Com os novos cálculos, é possível perceber o impacto diretamente nas contas mensais dos consumidores. Em uma residência com consumo mensal de até 10 metros cúbicos, a tarifa total (água e esgoto) subirá de R$ 22,86 para R$ 27,44. Já em uma residência com consumo de 20 metros cúbicos, o valor saltará de R$ 52,76 para R$ 87,14.

Essa mudança representa um desafio financeiro para os moradores, que precisarão ajustar seus orçamentos para acomodação ou aumento nas despesas com água. A resolução n.º 523, da ARES-PCJ, (Agência Reguladora dos serviços de Saneamento das Bacias dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí), que detalha a nova composição de valores, foi publicada no Diário Oficial dia 1º de novembro, informando oficialmente sobre as mudanças que virão.

Diante desse cenário, a população de Jaguariúna se vê diante de um desafio financeiro, buscando maneiras de economizar água e, ao mesmo tempo, equilibrar seus orçamentos diante do aumento nas tarifas de água e serviços relacionados.