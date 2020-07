Contemplados das 41 casas de Eleutério são definidos em sorteio

Foram sorteados na manhã desta segunda-feira, 27, os 41 contemplados com as casas populares do Conjunto Habitacional “Milton Mendes”, em Eleutério (Itapira Q). Em razão da pandemia do coronavírus, o sorteio ocorreu de maneira online e foi transmitido pelas redes sociais da CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo) e da Secretaria de Habitação do Estado de São Paulo. Todo o processo foi acompanhado pelo Prefeito José Natalino Paganini e pelo Coordenador do Departamento de Habitação de Itapira, José Araújo Adorno, além do secretário de Estado da Habitação, Flavio Amary.

Vinte e uma das 41 unidades habitacionais foram sorteadas exclusivamente entre moradores de Eleutério. Apesar de as regras da CDHU serem para que todas as casas sejam sorteadas entre inscritos de todo o município, essa separação foi permitida através da gestão do Deputado Barros Munhoz junto ao órgão estadual. As outras 20 casas foram sorteadas entre os demais inscritos do município.

O resultado do sorteio, com a ordem de classificação dos inscritos por grupo e suplentes está no site da CDHU e no aplicativo Kaizala. Também está disponível no site da CDHU a gravação do sorteio eletrônico realizado para quem não pode participar ao vivo.

Com investimentos de R? 3,5 milhões o empreendimento Itapira-Q está sendo edificado na Rua Antonio Sertorato, em Eleutério. As casas têm dois dormitórios, sala, cozinha, banheiro e lavanderia, pisos cerâmicos com rodapé e laje de concreto em todos os cômodos, azulejos nas paredes hidráulicas, estrutura metálica nos telhados, sistema gerador de energia e muro de divisa entre os lotes. O empreendimento conta com infraestrutura completa de redes públicas de água, elétrica, gás e esgoto, pavimentação das vias do entorno, drenagem, calçadas, paisagismo e iluminação pública.

Lista dos Contemplados

Distrito Eleutério (por ordem de sorteio)

Rita de Cassia Domingos Vicente

Maria Aparecida Mota Cardoso

Maria da Guia

Alexandro Ferreira

Moacir Hamaguchi

Cristina Aparecida Domingos

Cristiane Rodrigues Ramos

Tatiana Aparecida Fernandes Correa

Solange Aparecida Nicoleti

Magali Cardoso Souza

Bruna Rafaela Freitas de Souza

Benedito Antonio Pinto dos Santos

Nelson José Pereira Batista

Angelo Donizete Pires

Marcio Donizetti de Morais

Alair Donisete de Paulo

Donisete Juraci Riberti

Roseli Modena

Ruth Lorena Cardoso

Ademilton da Silva

Natalina Alves

Demais contemplados (por ordem de sorteio)

Artur Gilson Oliveira Staniscia

Ana Lidia Fernandes Lopes

Semilda Kramer dos Santos

Elias Aparecido de Oliveira Neto

Lidiane Costa de Castro

Marlon dos Santos de Souza

Fabiana Cristina Zago Alves

Rosa Maria de Souza Escobar

Cintia dos Santos Terto

Maria Yolanda Catarino

Marcia Rozana dos Santos

Iraci Vicente

Wagner Correa Filho

Maria Ines de Oliveira

Lucas Vinicius Bueno Nogueira

Margarida Gomes

Mariane (Inscrição nº 5670003812)

Lucas Gabriel Cezar

Marineide Dias de Souza

Naira Teresa Felisberto