Continuam as buscas pela menina desaparecida em Itapira

O Corpo de Bombeiros continua as buscas pela menina de um ano e dez meses que desapareceu nesta segunda-feira, dia 2 de março, em Itapira/SP. Após interromperem as buscas no final da tarde de terça-feira, dia 3, retomaram na manhã desta quarta-feira, dia 4. Após cães farejadores se dirigirem para um lago, localizado em um sítio, 3 mergulhadores percorrem o lago em um bote para tentar encontrar a criança.

A menina de um ano e dez meses desapareceu quando estava na casa do avô na Vila Raquel. A criança e o avô de 90 anos dormiam na casa enquanto a mãe da menina foi levar outro filho na creche e também levou a avó até o banco. Quando retornou a mãe notou que o portão estava aberto e a criança tinha desaparecido.

A menina nasceu prematura, com microcefalia e toma remédios controlados. O avô não sabe dizer o que aconteceu, pois suspeita-se que tenha alzheimer e devido a sua condição a menina não consegue engatinhar, por isso não é provavel que tenha saído da casa sozinha.

A família da menina foi ouvida na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), que investiga o caso, na manhã de terça-feira, dia 3.