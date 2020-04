Convênio com AGEMCAMP garante novo veículo para a Secretaria Municipal de Turismo de Pedreira

A Prefeitura Municipal de Pedreira, através de convênio firmado com a AGEMCAMP (Agência Metropolitana de Campinas), viabilizou a aquisição de um novo veículo destinado à Secretaria Municipal de Divulgação do Turismo.

Segundo informou o prefeito Hamilton Bernardes Junior o convênio foi assinado há mais de 1 (um) ano e, após todos os trâmites legais, o veículo foi comprado pela Administração Municipal e pela Agência Metropolitana de Campinas, representando o Governo do Estado de São Paulo. “Estamos trabalhando desde o início do mandato para renovar à frota de veículos que prestam serviços a população, investimos em todas as secretarias e departamentos municipais, com isso melhoramos o atendimento prestado a comunidade”, enfatiza o prefeito Hamilton

A Secretaria de Divulgação do Turismo recebeu um veículo Pick-Up, Cabine Dupla, Zero Quilômetro, para atender todas as demandas relacionadas ao setor de Turismo. “Não podemos esquecer que neste mandato Pedreira recebeu o titulo de MIT – Município de Interesse Turístico e estamos trabalhando para conquistar o posto de Estância Turística, o qual reverteria em importantes verbas para serem implantadas neste setor que movimenta uma boa parte da renda do Município”, concluiu o prefeito Hamilton Bernardes.

A Administração Municipal vem trabalhando para viabilizar a compra de novos veículos e maquinários para as Secretarias Municipais e somente neste mandato já comprados veículos para as secretarias de Saúde, Meio Ambiente, Educação, Promoção e Desenvolvimento Social, Turismo, SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto, além de novos maquinários.