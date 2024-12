Coordenador da Defesa Civil de Amparo, Adnei Buzo, receberá título de Cidadão Benemérito

A vereadora Janaína Oliveira (PSD) é autora do Projeto de Decreto Legislativo nº 23/2024, que foi aprovado dia 9 de dezembro e que concede o título de Cidadão Benemérito a Adnei Reinaldo Maiorino Buzo.

De acordo com a vereadora, o engenheiro civil se destaca na comunidade por sua dedicação, coragem e vontade de fazer a diferença. “Além de herdar o legado do pai, dando sequência nos trabalhos da Defesa Civil do município, Adney sempre foi generoso com o próximo. O título, estamos ofertando por seus feitos, mas também para reforçar que, como ser humano, sempre foi solidário e bom exemplo de cidadão”, declarou Jana.

A vereadora Alice Veríssimo (União) também se manifestou. “Agradeço e parabenizo pela indicação. Adnei realmente é uma pessoa que se esforça muito em todas as funções que assume, com profissionalismo e integridade”, declarou.

Formado em engenharia civil, técnico em edificações e técnico em mecânica, Adnei ingressou na Prefeitura Municipal de Amparo em 2005. Em 2023, assumiu o cargo de supervisor e coordenador da Defesa Civil e já registra mais de 430 ocorrências atendidas.

Vale destacar quando liderou a campanha de arrecadação de alimentos e roupas para vítimas no Rio Grande do Sul e também durante as enchentes na cidade vizinha de Socorro/SP.