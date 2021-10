Copa de Futebol Amador de Holambra tem início com média de dois gols por partida

A Copa de Futebol Amador de Holambra teve início no último final de semana com 16 gols assinalados em 8 jogos: uma média de dois gols por partida. A abertura aconteceu na sexta-feira, 15 de outubro, no Estádio Municipal Zeno Capato, com vitória do Imigrantes sobre o Juventude por 4 a 0. A Copa terá prosseguimento nesta sexta-feira, dia 22, quando Galácticos e Jack Flores se enfrentam a partir das 19h no Centro.

O diretor do Departamento Municipal de Esportes, André Luiz Buzzerio, aprovou o retorno dos times aos gramados após meses de suspensão das atividades em função da pandemia. “A primeira rodada atendeu às expectativas. Partidas movimentadas, muitos gols e comparecimento da torcida. Estamos felizes com o retorno na competição. Os holambrenses gostam muito do futebol amador”, avaliou.

Confira os resultados da 1ª rodada:

Imigrantes 4 x 0 Juventude

Figueirense 1 x 0 Grêmio Holambra

Vila Nova 3 x 1 Los Hermanos

Mercenários 1 x 3 Clube

Jack Flores 0 x 0 Galunáticos

Nacional 1 x 0 Real Conquista

Bar Sem Lona 0 x 0 CRB

Santa Cruz 2 x 0 Galácticos

Confira a tabela de jogos da 2ª rodada:

Sexta-feira, 22 de outubro, às 19h: Galácticos X Jack Flores (Estádio Municipal)

Sexta-feira, 22 de outubro, às 20h45: Clube X Resenha (Estádio Municipal)

Domingo, 24 de outubro, às 8h30: Galunáticos X Figueirense (Fundão)

Domingo, 24 de outubro, às 10h30: Real Conquista X Vila Nova (Fundão)

Domingo, 24 de outubro, às 8h30: Juventude X Mercenários (Palmeirinha)

Domingo, 24 de outubro, às 10h30: Nacional X Bar Sem Lona (Palmeirinha)

Domingo, 24 de outubro, às 8h45: CRB X Los Hermanos (Estádio Municipal)

Domingo, 24 de outubro, às 10h30: Grêmio Holambra X Santa Cruz (Estádio Municipal)