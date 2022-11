Copa do Mundo 2022: confira o que abre e fecha nos dias de jogos da Seleção Brasileira

Durante os jogos da 1ª Fase do Brasil na Copa do Mundo 2022, o expediente na Prefeitura de Mogi Guaçu e autarquias será encerrado mais cedo para que os servidores públicos também possam acompanhar as partidas que serão realizadas nos dias 24 e 28 de novembro e 2 de dezembro. Por isso, nestas datas específicas o horário de atendimento nas repartições municipais será alterado, conforme abaixo.

Quinta-feira, 24 de novembro

Brasil e Sérvia – 16h

Expediente: 8h às 15h

Segunda-feira, 28 de novembro

Brasil e Suíça – 13h

Expediente: 8h às 12h

Sexta-feira, 2 de dezembro

Brasil e Camarões – 16h

Expediente: 8h às 15h

Saúde

Urgências e emergências serão atendidas na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Novo II, UPA do Jardim Santa Marta e no Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos.

Serviços Municipais

Os cemitérios permanecerão abertos das 6h às 18h com plantonistas para atendimento administrativo. As feiras livres terão atividade normal. Já coleta de lixo sofrerá alteração, sendo os seguintes horários:

Quinta-feira, 24 de novembro, das 5h às 12h e das 12h30 às 15h.

Segunda-feira, 28, das 5h às 12h e 15h30 às 22h.

Sexta-feira, 2 de dezembro, das 5h às 12h e das 12h30 às 15h.

SAMAE e Defesa Civil

Equipes de plantão serão mantidas para atendimento de emergências. No SAMAE pelo telefone 08000-102-028 e na Defesa Civil pelo 199.

Esporte e Lazer

Os centros esportivos permanecerão abertos na quinta e sexta-feira, 24 de novembro e 2 de dezembro, respectivamente, das 7h às 15h. Na segunda-feira, 28 de novembro, permanecerá fechado como habitualmente acontece por ser dia de folga dos servidores da pasta que trabalham aos finais de semana.

Poupatempo

Permanecerá aberto na quinta e sexta-feira, 24 de novembro e 2 de dezembro das 9h às 14h. E na segunda-feira, 28 de novembro, o atendimento ao público será feito das 9h às 11h. O Poupatempo disponibiliza informações pelo site www.poupatempo.sp.gov.br.