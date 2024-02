COPA MARFIM DE FUTSAL DE BASE TERÁ 55 TIMES E SORTEIO DEFINIU OS GRUPOS

A Sejel (Secretaria de Esporte Juventude e Lazer) da Prefeitura de Mogi Mirim realizou nesta sexta-feira (16), o sorteio dos grupos da Copa Marfim de Futsal de Base de 2024. A competição reunirá 14 clubes diferentes, sendo que, no total serão 55 times na disputa na soma das cinco categorias previstas pela organização.

A sub-7 será sete equipes e foi a única sem sorteio. Disputarão a categoria com os atletas mais jovens da Copa Marfim o Clube Mogiano, Colorado/Tucura, Mini Craques, Polako, São Paulo, Tucurense e Vila Dias. Jogam todos contra todos na fase de classificação. Os quatro primeiros colocados se classificam para a Série Ouro, com o primeiro enfrentando o quarto e o segundo pegando o terceiro. Sexto e sétimo colocados se enfrentam pela semifinal da Série Prata e enfrentarão o quinto melhor da primeira fase na final.

Na sub-9 serão nove participantes. O sorteio definiu cinco representantes no Grupo A (Polako, São Caetano, Clube Mogiano, São Paulo “A” e Vila Dias) e outros quatro no Grupo B (Mini Craques, São Paulo “B”, Colorado e Tucurense). As equipes jogam em turno único dentro da respectiva chave e os dois melhores de cada avançam para a Série Ouro e os terceiros e quartos colocados para a Série Prata, seguindo o cruzamento olímpico para a definição dos finalistas.

O mesmo sistema será utilizado na sub-11, em que 12 times se inscreveram. O Grupo A terá São Paulo “A”, Tucurense, Vila Dias, Mini Craques, Clube Mogiano e Polako e o Grupo B foi definido com São Caetano, São Paulo “B”, São Paulo “C”, Show de Bola, Recanto e Colorado. Os dois primeiros de cada chave se qualificam para a Série Ouro e terceiros e quartos jogarão a Série Prata. Por serem do mesmo clube, São Paulo “B” e São Paulo “C”, automaticamente, se enfrentarão na primeira rodada da fase de classificação dentro do Grupo B.

A mesma situação será observada na sub-13, que reunirá 13 times. São Paulo “B”, São Paulo “D”, Atlético Mogiano, Clube Mogiano, Tucurense “B”, São Caetano e Vila Dias estão no Grupo A. O Grupo B terá Polako, Mini Craques, Colorado, São Paulo “C”, São Paulo “A” e Tucurense “A”. Os dois melhores de cada grupo vão para a Série Ouro e os terceiros e quartos brigarão pela Série Prata.

Para fechar, na sub-15, serão 14 equipes na disputa, sendo formadas duas chaves com sete em cada. As semifinais seguirão o mesmo molde das outras categorias, sendo que o Grupo A ficou com Santa Maria, Mini Craques, Vila Dias “B”, Vila Dias “A”, Clube Mogiano, São Paulo “A” e Laranjeiras e o Grupo B com Atlético Mogiano “A”, Atlético Mogiano “B”, São Paulo “B”, São Paulo “C”, Polako, Colorado e Santos.

O sorteio foi filmado e encaminhado aos representantes das equipes. Na próxima semana será concluída a confecção da tabela, sendo a mesma, posteriormente, divulgada. A abertura oficial será na sexta-feira (23), a partir das 19h00, no Ginásio Wilson Fernandes de Barros, o Tucurão, na Zona Norte. Haverá cerimonial oficial, com direito a desfile obrigatório das equipes participantes.

“Será uma grande festa, sem dúvida. Sem dúvida teremos o maior campeonato de futsal de base dos últimos tempos e de toda a região. São 55 equipes, centenas de crianças inseridas no esporte. E, para abertura, esperamos contar com um jogo de futsal down, mostrando mais ainda como o esporte é uma ótima ferramenta de inclusão”, frisou o secretário de Esporte, Wilians Mendes.