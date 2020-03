Coronavírus: Unicamp suspende atividades de 13 a 29 de março

De acordo com informações do site oficial da Universidade de Campinas (Unicamp), devido a pandemia de coronavirus, todas as atividades da universidade ficarão suspensas entre os dias 13 a 29 de março. Apenas as atividades essências, a serem definidas pelo comitê de crise criado pela Reitora, serão mantidas e informadas à comunidade da Unicamp.

Ainda nesta quinta-feira, dia 12, cada órgão da Administração Central deverá definir seu plano de contingência e submeter ao comitê de crise. A área da Saúde deverá divulgar comunicado especifico sobre as atividades que serão suspensas e quais as mantidas durante este período.

Segundo o comunicado, todas as viagens de docentes e funcionários da Unicamp estão suspensas, bem como o recebimento de visitantes. Novos comunicados sobre ações e medidas relacionadas à pandemia serão divulgados oportunamente.