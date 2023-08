Corpo de Bombeiros de Mogi Guaçu recebe duas novas viaturas para transporte de efetivo

Em cerimônia realizada na manhã desta sexta-feira, dia 25 de agosto, o Corpo de Bombeiros de Mogi Guaçu recebeu duas novas viaturas para sua frota, da marca FIAT, modelo Cronos. As novas viaturas foram adquiridas por meio do investimento do Fundo Especial de Bombeiros (FEBOM), no valor de R$ 220 mil. O uso dos veículos ficará por conta do transporte da equipe para demandas administrativas, cursos, reuniões e vistoria em edificações. A entrega dos carros aconteceu na própria sede da Corporação, localizada no Imóvel Pedregulhal.

Na cerimônia estiveram presentes o prefeito Rodrigo Falsetti, o vice-prefeito Major Marcos Tuckumantel, o comandante interino do 7º Grupamento de Bombeiros de Campinas, Major Fabio Pedron, o subcomandante interino do 7º GB de Campinas, Capitão Baccin, o comandante do 2º Subgrupamento de Bombeiros de Campinas, Capitão Simões, e a comandante da Estação de Bombeiros de Mogi Guaçu, Tenente Laís. O presidente da Câmara, Jéferson Luís e a vereadora Lili Chiarelli também marcaram presença.

“É sempre um grande orgulho trabalhar pelo nosso Corpo de Bombeiros. Hoje estamos fortalecendo a frota da equipe entregando mais essas duas viaturas. Vocês colocam suas vidas em risco em função da população e somos gratos a todos vocês pelo trabalho que tem feito em nossa cidade em prol dos moradores daqui”, comentou o chefe do Executivo.

O vice-prefeito ressaltou a relevância do FEBOM na aquisição dos veículos. “Hoje é um dia muito especial. O Corpo de Bombeiros tem que estar preparado para atender sempre em primeira mão as ocorrências da população. O FEBOM é muito importante para poder entregar uma melhor estrutura e recursos para a equipe”, destacou.

Em seu discurso, o Capitão Simões aproveitou para destacar a parceria entre a Corporação e a Prefeitura. “Espero que essa cooperação possa continuar. Quero agradecer o prefeito e o vice-prefeito por essa nova aquisição”.

O FEBOM de Mogi Guaçu foi criado em 2010 com o objetivo de dar maior autonomia na utilização do recurso repassados pelo município pelo Corpo de Bombeiros local.