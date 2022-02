Corpo de Bombeiros projeta posto da corporação em Mogi Mirim

O Portal Hotel, em Mogi Mirim, foi palco na terça-feira (15), de um simpósio regional sobre o Plano de Expansão do Serviço de Pronta Resposta às Emergências do Estado de São Paulo. A implantação de um posto do Corpo de Bombeiros em Mogi Mirim seria uma das ações da corporação em expandir sua atuação no Estado. Atualmente, o município conta com uma brigada municipal.

Durante o encontro, o tenente coronel Eglis Roberto Chiachinini, comandante do 7º Grupamento do Corpo de Bombeiros, revelou que o posto seria construído ao lado da 2º Cia da Polícia Militar, à rua Rio de Janeiro, no bairro da Saúde. A obra seria de responsabilidade do Governo do Estado.

Havendo interesse do Município em firmar um convênio com o Estado, seria disponibilizado para Mogi Mirim toda infraestrutura para operação, incluindo 24 bombeiros, um caminhão autobomba e uma UR (Unidade de Resgate). Os dois equipamentos chegariam a Mogi Mirim a um custo de quase R$ 4 milhões e certificados. Em contrapartida, a Prefeitura se responsabilizaria com as despesas operacionais, como luz, telefone, água, alimentação da tropa, combustível das viaturas, dentre outras.

O tenente coronel foi enfático em dizer que o intuito é integrar a corporação estadual com a brigada municipal. A única exigência é que na integração, os bombeiros municipais teriam que ser submetidos a um treinamento padrão e certificado ministrado ESB (Escola Superior de Bombeiros) da Polícia Militar, em Franco da Rocha.

Parti cipando do simpósio, o prefeito Paulo de Oliveira e Silva (PDT) não se mostrou favorável à intenção da corporação estadual. Disse que só aceitaria mudanças se o comando do Corpo de Bombeiros local com um dos atuais membros da brigada, o que não deve ser aceito pelo Estado.