Corpo de Mulher Encontrado em Pedreira: Mistério na Mata do Jardim Triunfo

Da Redação

Foto e Fonte Jornal A Notícia

Na manhã desta segunda-feira, um trágico achado abalou a da cidade de Pedreira. O corpo de uma mulher foi descoberto em um córrego no bairro Jardim Triunfo, no final da rua Angelo Scarpato. Autoridades locais, incluindo a Guarda Municipal e a Polícia Militar, foram acionadas, e uma equipe de peritos da região ao local para investigar o incidente. Até o momento, a vítima permaneceu sem identificação.

Após o achado, a Guarda Municipal e a Polícia Militar de Pedreira foram acionadas e chegaram ao local para preservar a cena e garantir a segurança dos moradores. A área foi isolada para permitir que uma equipe de peritos realizasse as investigações necessárias.

A perícia técnica foi acionada para coletar evidências e tentar determinar as conclusões da morte. A Polícia Civil, através do Setor de Investigação Geral, também envia uma equipe para auxiliar nas investigações e buscar pistas que possam levar à identificação da vítima e ao esclarecimento do ocorrido.

Até o momento, a identidade da mulher permanece desconhecida.