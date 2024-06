Corporação Musical 24 de Junho é tombada como patrimônio histórico no 1º Encontro de Bandas Musicais

De Artur Nogueira

Artur nogueira sediou neste domingo, dia 16, o 1º Encontro de Bandas Musicais. O evento fez parte da agenda especial em comemoração aos 100 anos da Corporação Musical 24 de Junho, promovida pela Prefeitura, através da Secretaria de Cultura & Turismo.

O evento reuniu bandas de diversas cidades da região, como a Banda Lyra Itapirense de Itapira, Banda Lyra Mogimiriana de Mogi Mirim e Banda Sinfônica Jovem da Corporação Musical Marcos Vedovello de Mogi Guaçu

Marcaram presença no evento além das autoridades locais, como o prefeito Lucas Sia, ex-prefeito Celso Capato, vereadores e secretários da atual administração, o deputado estadual Barros Munhoz e o público que lotou o local do evento.

Além de diversas apresentações musicais, houve um momento especial para o município com a cerimônia oficial de tombamento da Corporação como patrimônio histórico da cidade, onde as autoridades presentes enalteceram o trabalho dos músicos que estiveram atuando na Corporação durante esses 100 anos de história e uma placa comemorativa foi descerrada na sede da Corporação.

A primeira apresentação ficou por conta da banda anfitriã, a Banda Nico de Fáveri da Corporação Musical 24 de Junho, que sob a regência do maestro Ricardo Michelino e Maestro Matheus Nicolas dos Santos apresentaram clássicos das famosas retretas. Em seguida a Banda Lyra Itapirense sob a regência do maestro Mauricio Perina, também interpretou famosos clássicos com arranjos para banda.

Já as bandas Lyra Mogimiriana, sob a regência do maestro Dailton César Lopes e a Banda Sinfônica Jovem da Corporação Musical Marcos Vedovello de Mogi Guaçu, sob a regência do maestro Benedito de Carvalho, interpretaram canções populares com arranjos próprios para bandas.

Todas as apresentações foram muita aplaudidas pelo público que prestigiou o evento e mostrou que as antigas bandas ainda estão muito presentes na cultura das cidades.