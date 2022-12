Corporação Musical de Artur Nogueira sedia oficinas de ritmos brasileiros da Unicamp

Corporação Musical de Artur Nogueira sedia oficinas de ritmos

brasileiros da Unicamp

_Evento gratuito acontece nesta quarta (07), e será apresentado pelo

maestro Ricardo Michelino_

A Corporação Musical 24 de Junho, de Artur Nogueira, sediará oficinas

do projeto “Ritmos Brasileiros”, da Unicamp. O evento acontece nesta

quarta-feira (07), das 9h às 15h, sob apresentação do maestro Ricardo

Michelino.

A iniciativa é dirigida pelo Instituto de Artes da Universidade

Estadual e, em Artur Nogueira, contará com o apoio da Prefeitura.

Ao final da tarde, das 15h às 16h, será feita uma apresentação da

BigBand da Unicamp, na sede do Projeto Retreta.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO

09 – 10h | Prof. Ms. Geremias Tiófilo | Prof. Cacá Malaquias –

“Variações de Baião e Maracatu” a investigação do processo criativo

na prática interpretativa musical entre um grupo sinfônico e uma banda

de base.

10 – 11h | Prof. Ms. Mário Marques – “A música erudita e popular sob o

olhar de um músico de orquestra”.

11 – 12h | Cacá Malaquias – “Oficina de ritmos nordestinos”.

14 – 15h | Cacá Malaquias – OFICINA DO PÍFANO – História,

construção repertório e técnica do instrumento.

15 – 16H | Cacá Malaquias – Ensaio aberto – UNICAMP BIGBAND e BIG

BAND SÃO JUNQUEIRO. Na sede do Projeto Retreta, Rua São Sebastião –

em frente ao Centro Cultural Tom Jobim.

PROJETO RITMOS BRASILEIROS

O projeto busca viabilizar a prática do baião, o maracatu, e suas

variações como o xote, forró, forró pé de serra, mediante a

orientação de músicos especialistas, nos instrumentos de sopros,

percussão e cordas, utilizando estratégias como a música corporal, a

dança, apoiado a um contexto histórico imagético com vídeos,

xilogravuras, e em um paralelo com os quadros de artistas como Candido

Portinari (“Os Retirantes”, 1946), e Edierk José da Silva “Pifeiros do

Pajeú” 1999 (Homenagem ao Ms. Cacá Malaquias).