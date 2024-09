Corte da VIII Expo Engenheiro Coelho é Eleita e Brilhará Durante os Três Dias de Festa

A VIII Expo Engenheiro Coelho, que acontece de 13 a 15 de setembro, já tem sua corte definida. A eleição ocorreu na última sexta-feira, 6 de setembro, e as eleitas terão um papel de destaque nos três dias de celebração, que prometem muita emoção, adrenalina, provas de tirar o fôlego e shows inesquecíveis.

A corte da festa é composta por:

Sarah Filadelfo, eleita como Garota Internet;

Débora Fernandes, coroada 2ª Princesa;

Manuela Moreira, como 1ª Princesa;

Kauane Marcelly, Miss Simpatia;

Elaine Oliveira, a Rainha da festa.

As eleitas brilharão em seus respectivos cargos durante todo o evento, trazendo charme e elegância ao lado das grandes atrações musicais. Os shows que embalarão as noites da Expo incluem Barões da Pisadinha no dia 13, Léo e Rafael no dia 14, e Us Agroboy no dia 15 de setembro.

A expectativa é alta para a festa, que além de proporcionar entretenimento, promete ser um evento repleto de adrenalina, com provas emocionantes que desafiarão os competidores e empolgarão o público.