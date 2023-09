Cosmopolenses são medalhistas no campeonato de Kung Fu e Boxe Chinês

Aconteceu no domingo (03), o ‘29º Campeonato Paulista de Kung Fu e Boxe Chinês’, realizado em São Paulo, premiando atletas cosmopolenses com excelentes colocações.

As competições foram disputadas no ‘Ginásio Poliesportivo do Ibirapuera Mauro Pinheiro’, reunindo 34 cidades do Estado, sendo Cosmópolis representado pelo CT Dragão Chinês, liderado pelo Mestre Vanildo e suas professoras Vitória e Janaína.

Nesta edição participaram 36 atletas de várias categorias do Kung Fu e Boxe Chinês, desde iniciantes até avançados, com competidores crianças, adolescentes e adultos.

No total, o CT Dragão Chinês obteve a conquista de 53 medalhas, obtendo 33 de ouro, 16 de prata e 4 de bronze.

O campeonato, reconhecido como o maior do mundo no campo do Kung Fu, é realizado pela Confederação Brasileira de Kung Fu Kuoshu Tradicional e a Liga Garra de Águia do Grão Mestre Edilson Moraes.

Na cerimônia de premiação, o treinador Mestre Vanildo agradeceu o apoio da Prefeitura de Cosmópolis, incentivando o esporte e artes marciais no município.