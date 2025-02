COSMÓPOLIS AVANÇA NA ALFABETIZAÇÃO E SUPERA MÉDIA REGIONAL

Em 2024, Cosmópolis realizou a Avaliação de Fluência Leitora no início e no final do ano com os alunos do 2º ano das escolas da Rede Municipal de Ensino. Ao todo, 560 estudantes participaram, garantindo 100% de adesão.

Os resultados mostram que o índice de fluência leitora do município aumentou de 6.0 (2023) para 6.6 (2024), ultrapassando a média regional da Diretoria de Ensino de Limeira, que é de 6.4. Além disso, o percentual de alunos leitores iniciantes ou fluentes cresceu de 78,4% (2023) para 85% (2024).

A Avaliação de Fluência Leitora é uma ferramenta essencial para medir a capacidade dos alunos em ler palavras, pseudopalavras e textos com fluidez no ritmo adequado.

A avalição é sempre aplicada nos anos iniciais do Ensino Fundamental, permitindo identificar o nível de leitura das crianças e traçando estratégias pedagógicas mais eficientes.