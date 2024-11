Cosmópolis celebra 80 anos com shows especiais no dia 4 de dezembro

No próximo dia 30 de novembro, Cosmópolis comemora seus 80 anos de história. Para marcar esta data especial, a cidade realizará uma grande festa no dia 4 de dezembro, transformando a Praça do Coreto em um palco de celebração e alegria.

A partir das 18h30, o evento contará com shows de artistas renomados, como Edson & Hudson, Zé Henrique & Gabriel, Sami Rico, Traia Veia, Priscila Meireles e Marília Tavares. Será uma noite repleta de música e entretenimento para toda a família, celebrando as oito décadas de história de Cosmópolis com energia e emoção.

Além de ser um momento de diversão, a comemoração terá também um cunho solidário. O público é incentivado a doar 1 kg de alimento não perecível, que será destinado às famílias necessitadas, unindo a celebração à solidariedade.

Venha fazer parte dessa grande festa e celebre os 80 anos de Cosmópolis com muita música, união e generosidade!