Cosmópolis recebe a Caravana Iluminada de Natal da Coca-Cola

Em comemoração aos 77 anos de Cosmópolis, a Coca-Cola FEMSA Brasil vai levar a sua tradicional Caravana Iluminada de Natal para as ruas e avenidas de Cosmópolis neste domingo (21). Em parceria com a Coca-Cola Brasil, o ‘Natal A Magia Acontece’ vai resgatar a tradição natalina e reforçar o que realmente importa nas relações humanas.

Para quem estava com saudades, Papai e Mamãe Noel estão de volta, já vacinados, em uma ceia cheia de amor e comidas do dia a dia, representando a união familiar.

A novidade tecnológica está nas telas gigantes nos caminhões, que unificadas formam 180 graus, e trazem imagens super-realistas como do líquido da Coca-Cola transbordando na caçamba enquanto o veículo se movimenta.

E destacando o pilar de sustentabilidade, a caravana transportará um lindo jardim vertical com plantas naturais, entre elas diversas espécies de samambaias e peperômia, que foram plantadas em 500 garrafas pet de 2 litros. Já a iluminação fica por conta de 2 mil pontos de microlâmpadas de led.

Liderando todo o trajeto, duas mulheres motoristas conduzem as caravanas personalizando a presença feminina na companhia. Elas estarão na boleia dos caminhões, que levarão a magia do Natal até o público das cidades.

Preocupados com o bem-estar social em todos os locais que está presente, a Coca-Cola FEMSA irá manter o protocolo e não irá divulgar previamente as rotas e horários das caravanas iluminadas.

A ação conta com apoio da Prefeitura de Cosmópolis, por meio das Secretarias Municipais de Cultura e Esportes.