Cosmópolis registra primeiro óbito por COVID-19 na cidade

Por meio de um vídeo publicado nas redes sociais, nesta quinta-feira, dia 28, o prefeito de Cosmópolis José Pivato, confirmou o primeiro óbito causado por COVID-19 na cidade. O caso trata-se de um idoso de 85 anos que faleceu no último dia 21 de maio, mas a confirmação só aconteceu nesta quinta-feira (28)

O prefeito informou que o idoso foi internado no último dia 12 de maio, sendo que já apresentava doenças cardiovasculares e dificuldade para respirar. A coleta de exames foi feita no dia 19 e o óbito aconteceu no dia 21 de maio. O resultado dos exames, realizados pelo sistema público de saúde, só chegou na manhã desta quinta-feira (28).

A cidade tinha até a última quinta-feira, dia 28, 23 casos confirmados de coronavírus.