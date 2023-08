Cosmópolis será a primeira cidade da RMC a contar com sistema 100% de LED na iluminação pública

Aconteceu na quinta-feira (27), o lançamento oficial do programa municipal ‘100% Led’, realizado no ‘Auditório 15 de Outubro’, sediado na ‘Escola Educador Paulo Freire’.

A cerimônia oficial divulgou publicamente os cronogramas do programa, estabelecendo as trocas de 8 mil luminárias de vapor mercúrio e sódio, em uso, desde o início dos anos 1980, pela nova tecnologia de iluminação de led.

Ao término dos trabalhos de troca dos sistemas de iluminação pública, Cosmópolis será a primeira cidade da Região Metropolitana de Campinas (RMC), a possuir 100% de LED na iluminação pública.

Estiveram presentes o Prefeito Junior Felisbino, Secretários Municipais, Vereadores, servidores públicos, autoridades locais, empresários, munícipes, e o diretor da ‘CosmópolizLuz’, Renato Rosetti.

A ‘CosmópolisLuz’, nova empresa responsável pelas iluminações e manutenções dos sistemas públicos, determinou a troca total das lâmpadas até o final de setembro, concretizando a iluminação de 100% led em todas as vias e praças do município.

Os trabalhos estão sendo efetivados desde o início de julho, empregando inicialmente em setores de grande fluxo viário, estendendo-se das avenidas para outras vias, abrangendo os bairros urbanos e rurais.

As novas luminárias utilizam lâmpadas ‘Light Emitting Diodes’ (LED), um diodo eletrônico semicondutor, aplicando a mesma tecnologia utilizada nos chips de computadores e celulares, transformando energia elétrica em luz.

A tecnologia utilizada é da Philips, luminárias e lâmpadas de led, marca global líder em iluminação profissional, fornecendo para Cosmópolis equipamentos de eficiência energética de alta qualidade, empregada nas maiores cidades do mundo.

Em pronunciamento na abertura do evento, o Prefeito Junior Felisbino comentou na significativa economia de 70% nos consumos de energia, assim como na melhora visível na iluminação da cidade, impactando diretamente na segurança dos comércios e residências, valorização do patrimônio público, prevenção contra acidentes e incidentes, além de trazer melhorias no trânsito e sustentabilidade.

“A ação faz parte dos nossos planos de transformar o município em uma cidade moderna. Isso é fazer gestão para o cidadão, é melhorar a qualidade de vida e pensar no futuro. Isso é fundamental para o desenvolvimento de Cosmópolis”, complementa o Prefeito.

Outros anúncios realizados foram as instalações de rede de fibra óptica e rádio, que fornecerá gratuitamente internet as escolas da Rede Municipal de Ensino, Unidades Básicas de Saúde e prédios municipais, totalizando 86 ligações de internet, com mais de 20 km de fibra óptica.

Serão criados 10 pontos de internet wi-fi espalhados pela cidade, com acesso gratuito à internet nestes pontos específicos, que serão estabelecidos pela Prefeitura, além de vídeo monitoramento em 30 pontos estratégicos, uma inteligência artificial que beneficiará a Central de Monitoramento da Guarda Municipal.