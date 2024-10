Covabra Supermercados celebra aniversário de 35 anos com vinho italiano em homenagem à fundadora

Vinho tinto exclusivo, homenageando Rosa Rosada dos Santos, fundadora da rede (Foto: Covabra Supermercados)

Rosa Rosada é reverenciada em edição limitada, produzido em parceria com a Italiamais; produto está disponível nas lojas físicas e no e-commerce

Em outubro, o Covabra Supermercados comemora 35 anos de história com um toque especial: o lançamento de um vinho tinto exclusivo, homenageando Rosa Rosada dos Santos, fundadora da rede que faleceu em julho de 2023, aos 86 anos. Em parceria com a Italiamais, renomada importadora de vinhos das melhores regiões da Itália, esta edição limitada traz um pedacinho da Toscana para os clientes.

Produzido na encantadora cidade de Montalcino, este vinho é um blend orgânico de uvas Sangiovese e Merlot, proporcionando um aroma envolvente de frutas vermelhas frescas, como cerejas, que se entrelaçam em uma experiência frutada e equilibrada. “Há seis anos, a rede Covabra Supermercados investe em produtos sofisticados e de alta qualidade para celebrar essa data tão especial. Este ano, escolhemos a Italiamais para criar uma bebida que reflita nossa essência e o compromisso com a excelência”, afirma Fabio Saito, gerente de compras da rede.

Com uma produção limitada a apenas 1.200 garrafas, esse vinho especial pode ser encontrado nas lojas físicas e no e-commerce por R$ 89,90. “As bebidas lançadas para o aniversário do Covabra costumam ser muito bem aceitas. Esperamos um crescimento de 30% em relação ao vinho da edição 2023”, complementa Saito.

Aniversário Bem Estar 35 anos

Como parte das comemorações pelos 35 anos de história, o Covabra Supermercados também realiza a campanha “Aniversário Bem Estar 35 Anos”, que acontece até 12 de dezembro e presenteia os clientes com mais de R$ 700 mil em prêmios instantâneos. Além dos sorteios diários, a campanha oferece uma experiência emocionante: a “Corrida Maluca”, onde o ganhador terá três minutos para encher o carrinho com até R$ 2 mil em produtos.

Para concorrer aos prêmios é necessário fazer parte do programa de fidelidade gratuito da rede, o Cliente Bem-Estar. A cada R$ 120 em compras, o cliente tem a oportunidade de girar uma roleta de prêmios exibida na tela da caixa. No total, serão 9 prêmios diários por loja, incluindo dois vales-compras e sete prêmios oferecidos pelas empresas parceiras.

O funcionamento é simples: ao aparecerem cinco símbolos iguais, o cliente ganha o prêmio que está na tela. Por exemplo, cinco ícones da Super Cora garantem um vale-compras de R$ 200 para ser usado nas lojas da rede, enquanto cinco logos de uma empresa parceira dão direito a um produto dessa marca.

O cliente também recebe um cupom para participar do sorteio da “Corrida Maluca”. Haverá um vencedor em cada uma das 19 lojas da rede, que terá três minutos para correr contra o tempo e encher seu carrinho com até R$ 2 mil em produtos.

As compras de produtos das marcas parceiras, previstas no regulamento da campanha, dobram os pontos e as chances de ganhar. A promoção também é válida para compras online. Caso o cliente seja contemplado, recebe o vale-prêmio junto com o pedido e poderá retirá-lo.

Se tornar Cliente Bem-Estar é rápido, fácil e gratuito. O cadastro pode ser feito nos totens disponíveis nas lojas, no site do Covabra ou pelo aplicativo da rede. O regulamento completo da campanha está disponível no site do Covabra.

Sobre o Covabra

Com mais de 35 anos de história, a rede de Supermercados Covabra (Comercial Varejista Brasileira Ltda.) teve sua primeira loja fundada em Limeira, interior de São Paulo. Na época da inauguração, em 1989, se destacou por ter implantado um novo conceito de supermercados para a região e por ter sido o supermercado pioneiro a investir na tecnologia de leitores ópticos em todos os seus caixas. Desde então, a marca não parou de investir e evoluir. Em 2017, a marca inaugurou seu primeiro Centro de Distribuição em Sumaré/SP, em um espaço de 13 mil metros quadrados de área construída. Sempre oferecendo as melhores instalações com grande variedade de produtos aos seus clientes, hoje, a rede conta com 19 lojas e está presente em 11 cidades do interior paulista (Campinas, Capivari, Itatiba, Itupeva, Jundiaí, Leme, Limeira, Pedreira, Pirassununga, Rio Claro e Vinhedo), empregando mais de 3.400 funcionários.