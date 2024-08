Covabra Supermercados realiza Feira de Vinhos e Sabores em Pedreira

Rede tem mais de 600 rótulos para a escolha do cliente (Foto: Divulgação Covabra Supermercados)

Pedreira é a próxima cidade a receber a Feira de Vinhos e Sabores 2024 do Covabra Supermercados. Nela, os clientes podem conhecer melhor os mais de 600 rótulos nacionais e internacionais disponíveis na adega do Covabra, incluindo lançamentos das principais vinícolas, cuidadosamente selecionados para agradar o paladar daqueles que apreciam o bom vinho. Além disso, os clientes poderão aproveitar ofertas especiais, com descontos de até 30%. Em Pedreira, o evento será realizado nesta sexta-feira e sábado, dias 30 e 31, na unidade Centro. Na sexta, o evento ocorre das 14h às 20h, e no sábado, das 11h às 19h.

“A cada dia de feira, os apaixonados por vinhos poderão degustar alguns dos rótulos disponíveis no Covabra. São, em média, 40 opções a serem provadas, de vários países diferentes. A proposta tem como objetivo promover o bem-estar e a sensação agradável de conforto, tranquilidade e satisfação ao consumir os itens de nossa rede, tornando o momento uma experiência única, permitindo aos clientes ainda ter acesso aos produtores de cada bebida e informações sobre o processo de produção”, destaca Mariana Costantini, gerente de trade marketing da rede.

Nesta edição, o evento, que já se tornou uma tradição na rede, sendo realizado anualmente nas 11 cidades onde o Covabra está presente, conta com a presença de vinícolas e importadores como La Pastina, World Wine, Italiamais, Casa Flora, Miolo, Cantu, Merit, Grand Cru e Barrinhas, oferecendo diversas opções de vinhos. Na parte de queijos, a Tirolez apresentará a linha de queijos premium. E a Gallo trará opções de azeites para harmonizar.

“O Covabra possui o melhor sortimento de vinhos da nossa região. Em muitos casos, temos mais opções até mesmo do que empórios especializados. Ultimamente, temos investido mais em rótulos premium para atender à demanda do público com paladar mais refinado. Nossa participação de mercado é alta no interior de São Paulo”, explica Fábio Saito, gerente do setor de bebidas do Covabra Supermercados.

Venda de Vinhos

No Brasil, a ingestão de vinho aumentou, e o consumo médio passou de 1,8 litro em 2019 para 2,7 litros em 2022. Esse aumento também é sentido pelo Covabra Supermercados. O clima ameno, que ocorre entre maio e agosto, é o período em que o consumo de vinhos cresce entre os clientes da rede. “A cada ano, a busca por vinhos tem se tornado maior; em 2023, registramos um crescimento de 9% nas vendas em relação a 2022”, destaca Fábio Saito, gerente de compras da rede.

Além das lojas físicas, também é possível adquirir os mais de 600 rótulos da Adega do Covabra pelo e-commerce da rede, onde o cliente pode decidir se quer retirar os produtos na loja de sua preferência ou recebê-los no conforto de casa. As compras feitas até as 13h são entregues no mesmo dia, inclusive aos domingos.

Para aqueles que não sabem como escolher o melhor vinho, a rede conta com uma equipe de sommeliers que recentemente passou por um treinamento sobre os lançamentos de rótulos e as melhores combinações, com o intuito de proporcionar uma experiência única aos clientes. “O Covabra Supermercados tem investido na capacitação da equipe de sommeliers para proporcionar ao cliente um atendimento cada vez mais personalizado. Quando uma pessoa precisar de um vinho para uma ocasião especial, é no Covabra que ela deve procurar”, define Fábio Saito.

Serviço – Feira de Vinhos e Sabores

Local: Covabra Supermercados – Loja Centro

Data: 30 e 31 de agosto (sexta-feira e sábado)

Horário: Na sexta, das 14h às 20h, e no sábado, das 11h às 19h.

Endereço: Rua Dr. Ivan Maya de Vasconcelos, 239 – Centro – Pedreira, São Paulo.

Sobre o Covabra

Com mais de 34 anos de história, a rede de Supermercados Covabra (Comercial Varejista Brasileira Ltda.) teve sua primeira loja fundada em Limeira, interior de São Paulo. Na época da inauguração, em 1989, se destacou por ter implantado um novo conceito de supermercados para a região e por ter sido o supermercado pioneiro a investir na tecnologia de leitores ópticos em todos os seus caixas. Desde então, a marca não parou de investir e evoluir. Em 2017, a marca inaugurou seu primeiro Centro de Distribuição em Sumaré/SP, em um espaço de 13 mil metros quadrados de área construída. Sempre oferecendo as melhores instalações com grande variedade de produtos aos seus clientes, hoje, a rede conta com 19 lojas e está presente em 11 cidades do interior paulista (Campinas, Capivari, Itatiba, Itupeva, Jundiaí, Leme, Limeira, Pedreira, Pirassununga, Rio Claro e Vinhedo), empregando mais de 3.400 funcionários.