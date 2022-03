Covid-19: 4ª dose da vacina passa a ser disponibilizada em Holambra a partir da próxima segunda-feira

A aplicação da 4ª dose da vacina contra a Covid-19 para os idosos acima de 80 anos de idade que tenham recebido a dose de reforço há pelo menos 4 meses será realizada em Holambra a partir da próxima segunda-feira, dia 21 de março. A imunização ocorrerá, como de costume, no Salão da Terceira Idade, por ordem de chegada, entre 8h e 12h e das 13 às 15h.

“Seguimos as orientações do Estado e a recomendação é de que todos os imunizantes disponíveis na rede poderão ser aplicados nesta nova etapa. É fundamental que a população dessa faixa etária garanta essa proteção para reduzir ainda mais os riscos de complicações da doença”, explicou o diretor municipal de Saúde, Valmir Marcelo Iglecias, que informa ainda que, para receber o antígeno, é preciso levar um documento oficial com foto e comprovante de vacinação.

Até o momento, 99,1% dos holambrenses já receberam a 1ª dose da vacina. 91,23% tomaram as duas doses ou o antígeno de dose única. Apenas 50% receberam o reforço do imunizante (3ª dose).

De acordo com levantamento da pasta, ao longo desta semana foram registrados em Holambra 9 novos casos de Covid-19. O município contabiliza, desde março de 2020, 4.108 casos e 18 óbitos. O bairro Imigrantes soma 1.055 confirmações, seguido do Groot com 366 e do Fundão com 360.

A orientação para quem apresentar sintomas gripais leves é ir até a unidade de saúde mais próxima de casa. Já pessoas que tiverem febre alta persistente e dificuldade para respirar devem procurar o atendimento de urgência e emergência na Policlínica Municipal.

Calendário fixo de vacinação contra a Covid-19

Holambra conta com um calendário fixo de imunização contra a Covid-19. A vacinação de adultos e crianças ocorre sempre às segundas e quartas-feiras no Salão da Terceira Idade, por ordem de chegada, entre 8h e 12h e das 13 às 15h.