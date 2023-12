Covid-19: Mogi Guaçu começa a aplicar dose de reforço em idosos e imunocomprometidos

Imagem Ilustrativa – Pexels

A Prefeitura de Mogi Guaçu, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, começou a aplicar o reforço da vacina bivalente contra a Covid-19 para idosos a partir dos 60 anos e imunocomprometidos com 12 anos ou mais. A orientação é do Ministério da Saúde após a identificação de duas novas sublinhagens de uma variante da Covid-19 no Brasil.

No município, a vacinação acontece em todos os Postos de Saúde para ampliar o acesso do público ao imunizante. Os horários de funcionamento estão especificados abaixo. Somente a Unidade Básica de Saúde (UBS) Zona Norte não está realizando a imunização por conta da reforma no prédio da unidade. Nesse caso, os pacientes serão direcionados para vacinação na UBS do Zaniboni I.

Para receber a vacina, é necessário apresentar documento de identificação com foto e o cartão de vacinação para que seja feita uma avaliação da situação vacinal, antes da aplicação das doses. Para esses dois públicos, a imunização é recomendada para as pessoas que tomara a última dose contra a Covid-19 há mais de seis meses.

“O imunizante é seguro e indispensável para reduzir as internações e os óbitos. Os estoques estão abastecidos para que a população possa reforçar a proteção contra a doença”, explicou Luciano Firmino Vieira, secretário municipal de Saúde.

Variantes

O Ministério da Saúde informou no último dia 6 a identificação de duas novas sublinhagens de uma variante da Covid-19 no Brasil: JN.1 e JG.3. Segundo a pasta, a JN.1, inicialmente detectada em exames realizados no Ceará, vem ganhando proporção global, correspondendo a 3.2% das detecções no mundo.

Já a sublinhagem JG.3, também verificada recentemente no Estado nordestino, vem sendo monitorada pelo Ministério nos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Goiás nos últimos meses. As subvariantes já foram encontradas em 47 países, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS).

O Ministério da saúde reiterou que a vacinação é a principal forma de proteção e as doses disponíveis atualmente no Sistema Único de Saúde (SUS) são eficazes contra as variantes.

Horários de vacinação

Segunda a sexta-feira das 8h às 16h

– UBS Guaçu Mirim

– UBS Zona Sul

– UBS Centro Oeste

– UBS Zona Norte – sala de vacina fechada por causa da reforma da unidade- pacientes devem procurar a UBS do Zaniboni I

– UBS Zaniboni I

– USF Zaniboni II

– USF Santa Cecília

– USF Ypê Pinheiro

– UBS Martinho Prado Júnior

– USF Chácaras Alvorada.

E nos demais, o horário de atendimento é de segunda a sexta-feira das 8h às 10h45 e das 13h às 15h30 nos seguintes postos:

– UBS Centro de Saúde

– USF Hermínio Bueno

– USF Eucaliptos

– USF Rosa Cruz

– UBS Ypê II

– USF Alto dos Ypês

– USF Guaçuano

– USF Fantinato

– USF Santa Terezinha

– USF Chaparral

– USF Suécia