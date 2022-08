Covid-19: Mogi Guaçu começa a vacinar crianças de 3 e 4 anos com comorbidade, deficiência e indígenas

A partir desta quinta-feira, 25 de agosto, a Secretaria Municipal de Saúde inicia a vacinação contra a Covid-19 em crianças de 3 e 4 anos de idade com comorbidades, deficiência permanente – física, sensorial ou intelectual, além de indígenas nessa faixa etária. O imunizante CoronaVac será oferecido nas 21 Unidades Básicas de Saúde (UBBs) do município de segunda à sexta-feira, das 8h às 11h e das 13h às 15h30.

Para a criança ser vacinada, os responsáveis deverão apresentar documento com foto de identificação do menor (preferencialmente CPF) ou certidão de nascimento, cartão do SUS e caderneta de vacinação. Também é necessário apresentar comprovante de condição, como receitas ou relatórios físicos ou digitais desde que haja identificação do paciente, CRM com carimbo do médico e na validade de dois anos de emissão.

Cerca de 1.020 doses do imunizante foram enviadas a Mogi Guaçu pelo Governo do Estado de São Paulo. “Neste primeiro momento, o público-alvo são as crianças de 3 e 4 anos, 11 meses e 29 dias com comorbidades, portadores de deficiências permanentes e indígenas. Assim que o Governo Estadual liberar mais lotes da vacina, iremos aos poucos aumentar a cobertura de imunização desta faixa etária”, explicou a enfermeira e coordenadora de imunização da Vigilância Epidemiológica (VE), Aline Roberta Leme.

Baixa adesão

A enfermeira comentou que a cidade registra baixa adesão na campanha de imunização contra a Covid-19 de livre demanda a partir de 12 anos de idade e, principalmente, da 4ª dose de reforço em adultos acima dos 35 anos. “No último final de semana realizamos o Dia D de Multivacinação e o comparecimento do público ficou bem aquém das expectavas. Nesta ação foram feitas somente 926 imunizações”, alertou.

De acordo com ela, os dados têm preocupado a Secretaria Municipal de Saúde e, por isso, a pasta solicita que a população compareça nas unidades de saúde para receber as doses em atraso. “Infelizmente, as pessoas não estão completando o esquema vacinal de cobertura contra a doença e, isso, acaba tornando-se um complicador, uma vez que o vírus continua circulando causando internações, quando não pior óbito”, finalizou.

A vacinação contra a Covid-19 continua sendo realizada de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h e das 13h às 15h, em todos os postos de saúde do município. A imunização continua para a 4ª dose de reforço em adultos acima dos 35 anos e de livre demanda a partir de 12 anos de idade e de crianças na faixa etária entre 5 e 11 anos.

Para os adultos estarão disponíveis 1ª, 2ª e 3ª doses. A 1ª dose é destinada a qualquer pessoa com mais de 12 anos e a 2ª dose para quem está com o complemento em atraso. Já a 3ª dose é para quem já tomou a 2ª dose há quatro meses e a partir dos 12 anos.

A 5ª dose contra a doença em pessoas imunossuprimidas a partir de 50 anos de idade também está disponível. Os indivíduos deste grupo devem apresentar documento com foto, carteira de vacinação e atestado médico comprovando a imunossupressão.

Vacinação contra a Covid-19

Crianças de 3 e 4 anos com comorbidade, deficiência permanente e indígenas

Horário: Segunda a sexta-feira das 8h às 11h e das 13h às 15h30

Vacinação contra a Covid-19

– 4ª dose para pessoas a partir de 35 anos

– 5ª dose para pessoas imunossuprimidas a partir de 50 anos

– Livre demanda 1ª, 2ª e 3ª doses em adultos e 1ª e 2ª doses para crianças a partir de 5 anos

Horário: Segunda a sexta-feira das 8h às 11h e das 13h às 15h

Unidades

UBS Centro de Saúde

UBS Zona Sul

USF Hermínio Bueno

USF Eucaliptos

UBS Guaçu Mirim

USF Rosa Cruz

UBS Centro Oeste

UBS Ypê II

USF Ypê Pinheiro

USF Alto dos Ypês

USF Guaçuano

UBS Zona Norte

USF Zaniboni II

UBS Zaniboni I

USF Fantinato

USF Santa Terezinha

USF Santa Cecília

USF Chaparral

USF Suécia

USF Martinho Prado

USF Chácaras Alvorada