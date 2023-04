Covid-19: Mogi Guaçu inicia imunização da Pfizer Bivalente nos profissionais da Saúde

Nesta segunda-feira, 17 de abril, a Secretaria Municipal de Saúde iniciou a vacinação da Pfizer Bivalente contra a Covid-19 nos profissionais da Saúde de Mogi Guaçu. A imunização está disponível nas 21 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município e, para receber a dose, os profissionais da saúde devem apresentar documento com foto, carteira de vacinação e vínculo com a área da Saúde.

A vacinação acontece em período integral em 11 postos de segunda a sexta-feira das 8h às 16h, sendo: UBS Guaçu Mirim, UBS Zona Sul, UBS Centro de Saúde, UBS Centro Oeste, UBS Zona Norte, UBS Zaniboni I, USF Zaniboni II, USF Santa Cecília, USF Ypê Pinheiro, UBS Martinho Prado Júnior e USF Chácaras Alvorada.

E nos demais, o horário de atendimento é de segunda a sexta-feira das 8h às 10h45 e das 13h às 15h30 nos seguintes postos: USF Hermínio Bueno, USF Eucaliptos, USF Rosa Cruz, UBS Ypê II, USF Alto dos Ypês, USF Guaçuano, USF Fantinato, USF Santa Terezinha, USF Chaparral e USF Suécia.

A vacina bivalente da Pfizer é uma versão atualizada do imunizante que protege inclusive contra a variante Omicron. “De acordo com a recomendação do Ministério da Saúde, a vacina bivalente deve ser administrada em pessoas que tem o esquema vacinal completo ou que já tenham tomado a última dose há pelo menos quatro meses”, explicou a enfermeira e coordenadora de imunização da Vigilância Epidemiológica, (VE), Aline Roberta Leme.

Além dos profissionais da saúde, a imunização da Pfizer Bivalente contra a Covid-19 continua para os idosos acima de 60 anos e de pessoas maiores de 12 anos com imunossupressão em todas as unidades de saúde, assim como, para grávidas e puérperas (até 45 dias de puerpério).

É importante destacar também que estão sendo imunizados contra a Covid-19 os bebês de 6 meses a 2 anos, 11 meses e 29 dias e as crianças entre 5 e 11 anos, que completaram o esquema vacinal primário há pelo menos quatro meses.

Campanha de Vacinação contra a Covid-19

Dose de reforço da Pfizer Bivalente

– Pessoas a partir de 60 anos idade

– Indivíduos imunossuprimidos a partir de 12 anos de idade

– Grávidas e Puérperas

– Profissionais da Saúde

Adultos

– 4ª dose para pessoas a partir de 18 anos

– 5ª dose para pessoas imunossuprimidas a partir de 18 anos

– Livre demanda 1ª, 2ª, 3ª a partir de 12 anos

Crianças

Bebês de 6 meses a 2 anos, 11 meses e 29 dias

Reforço em crianças de 5 a 11 anos de idade

Período integral de segunda a sexta-feira das 8h às 16h

UBS Guaçu Mirim

UBS Zona Sul

UBS Centro de Saúde

UBS Centro Oeste

UBS Zona Norte

UBS Zaniboni I

USF Zaniboni II

USF Santa Cecília

USF Ypê Pinheiro

UBS Martinho Prado Júnior

USF Chácaras Alvorada

Segunda a sexta-feira das 8h às 10h45 e das 13h às 15h30

USF Hermínio Bueno

USF Eucaliptos

USF Rosa Cruz

UBS Ypê II

USF Alto dos Ypês

USF Guaçuano

USF Fantinato

USF Santa Terezinha

USF Chaparral

USF Suécia