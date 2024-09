Projeto Ponto Ideia oferece oficinas gratuitas e evento cultural em Campinas

Oficinas de contação de histórias e atuação e musicalização para cena serão oferecidas gratuitamente para 40 pessoas; inscrições já podem ser feitas

O projeto Ponto Ideia volta a Campinas no mês de outubro contemplando 40 pessoas, a partir de 15 anos, com 2 oficinas gratuitas de contação de histórias e atuação e de musicalização para cena. Cada uma das oficinas oferecerá 20 vagas, sendo 60% delas voltadas para pessoas pretas, trans, indígenas e com deficiência, que receberão ajuda de custo para participarem das oficinas. As inscrições para as oficinas devem ser feitas por meio de formulários específicos para cada uma, disponíveis no perfil do Instagram @ideiacoletivacultura.

Fernanda Jannuzzelli e Daniel Miranda serão os arte-educadores responsáveis pela oficina de contação de histórias e atuação. Os participantes farão a leitura das histórias criadas na oficina de escrita criativa durante a primeira etapa do projeto. Eles passarão por dinâmicas de grupo, jogos teatrais, experimentações cênicas corporais, de voz, e com adereços cênicos. A oficina é voltada para artistas, amadores e pessoas interessadas em geral. Para a oficina de musicalização para cena, os arte-educadores responsáveis serão Clara Rodriguez e Leandro Serizo. Nesta oficina, os participantes farão exercícios de voz, percussão corporal, criação de trilha sonora para apresentação cênica, criadas na oficina de contação de histórias. Ela é voltada para artistas, amadores e pessoas interessadas em geral.

As oficinas serão realizadas em dois dias e os participantes terão mais dois dias para os ensaios. As apresentações serão realizadas durante o evento de encerramento na Casa de Cultura Fazenda Roseira. Será gratuito e aberto ao público, também terá a distribuição dos livros escritos pelos participantes das oficinas da primeira etapa do projeto, bem como a distribuição dos certificados de participação.

Criação e experimentação definem a jornada dos participantes do Ponto Ideia, que tem duração de um ano, é dividido em três etapas e contempla diversas áreas da cultura, como contação de histórias, musicalização, fotografia, figurino e dança. A terceira etapa, trará oficinas de fotografia, figurino e dança, além do evento de encerramento com exposição. Kora Prince reforça que todas as atividades serão apresentadas aos participantes, de modo que eles possam mergulhar em cada uma delas. “Esse é o princípio da criação e da experimentação, que nós estamos querendo destacar neste projeto, fazendo com que eles possam se apropriar daquelas vivências”, finaliza Kora.

O projeto Ponto Ideia é realizado pelo Instituto Ideia Coletiva, via Lei Paulo Gustavo (LPG), da Secretaria da Cultura, Indústria e Economia Criativas do Estado de São Paulo. As oficinas contam com apoio da Casa de Cultura Fazenda Roseira, Fábrica de Histórias e Inclusa Soluções em Acessibilidade.

Sobre o Instituto Ideia Coletiva:

O Instituto Ideia Coletiva é um ponto de cultura, uma OSCIP (Organização da Sociedade Civil de Interesse Público) e possui reconhecimento do Ministério da Justiça e demais órgãos públicos, para atuar na formação e difusão cultural, através de diversas linguagens artísticas, idealizando e executando projetos em todo território nacional.

Programação:

Oficina de contação de histórias e atuação

Data: 09 e 16/10

Horário: das 13 às 17 horas

Local: Casa de Cultura Fazenda Roseira – Rua Domingos Haddad, 1 – Residencial Parque da Fazenda – Campinas/SP

Inscrições: https://forms.gle/HKp7ofVcL3sEqVvj8

*Ensaios: 23 e 24/10, das 13 às 17 horas

Oficina de musicalização para cena

Data: 10 e 17/10

Horário: das 13 às 17 horas

Local: Casa de Cultura Fazenda Roseira – Rua Domingos Haddad, 1 – Residencial Parque da Fazenda – Campinas/SP

Inscrições: https://forms.gle/UKBrGujQoHUk5Tcd6

*Ensaios: 23 e 24/10, das 13 às 17 horas

Evento de encerramento

Data: 24/10

Horário: das 19 às 21 horas

Local: Casa de Cultura Fazenda Roseira – Rua Domingos Haddad, 1 – Residencial Parque da Fazenda – Campinas/SP

*Apresentação dos participantes das oficinas começará às 19 horas