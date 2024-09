Thauane se apresenta no palco Deezer do Jaguariúna Rodeo Festival

Após sua estreia no Palco Amanhecer em Barretos, a artista Deezer Next traz um pocket show exclusivo neste sábado, 28 de setembro

Thauane, uma das grandes promessas do sertanejo e atual artista do programa Deezer Next, retorna aos palcos do Circuito Sertanejo com uma apresentação especial depois de marcar presença em Barretos.

Agora no Jaguariúna Rodeo Festival, a cantora apresentará no palco da Deezer um pocket show neste sábado, 28 de setembro, durante o intervalo da programação oficial do Palco Principal, que será marcado com shows de Bruno & Marrone, Gustavo Mioto, Dennis e Nattan.

O Deezer Next, programa da plataforma que Thauane faz parte, apoia artistas em desenvolvimento para acelerar e impulsionar uma nova geração de talentos. Este caminho foi percorrido por nomes como Allana Macedo, em 2023, e Hugo & Guilherme, em 2019, que hoje são headliners do evento.

Além do palco, a Deezer também marca presença no Jaguariúna Rodeo Festival com ações com os Superfãs, usuários que mais dão play nos artistas presentes no line-up desta edição, curtindo o festival em grande estilo, direto do front stage do evento.

A plataforma também leva os vencedores do concurso realizado em parceria com o Meli+, que terão acesso ao camarote do evento. Vale ressaltar que ainda é possível se inscrever e concorrer a ingressos para a última parada do Circuito Sertanejo: Caldas Country. Todas as informações e regras estão no site oficial: deezernocircuitosertanejo.com.br.