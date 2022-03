Cras Nassif desenvolve atividades com 6 turmas do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos

O Cras (Centro de Referência de Assistência Social) Nassif, em Jaguariúna, desenvolve as atividades do SCFV (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos), com oficinas de atividades realizadas durante a semana, de segunda a quinta-feira. No total, são seis turmas e 120 participantes. Há duas turmas de horticultura, duas de artesanato, uma de aula de música e uma de aula de violão.

Segundo a Secretaria de Assistência Social de Jaguariúna, as atividades do SCFV são oferecidas “de forma complementar ao trabalho social com famílias e possuem caráter preventivo e proativo, pautado na defesa e afirmação de direitos e no desenvolvimento de capacidades e potencialidades dos usuários, com vistas ao alcance de alternativas emancipatórias para o enfrentamento das vulnerabilidades sociais”.

Para a secretária de Assistência Social, Andréa Dias Lizun, “a construção de uma concepção de fortalecimento de vínculos no âmbito da proteção básica da assistência social que se anuncia e se configura como um desafio de extrema relevância porque contribui com a sedimentação do entendimento de que lidar com vulnerabilidades, como violência, conflitos, abandono, entre outras, é buscar combater desigualdades e promover o desenvolvimento humano”.

Os Cras são a porta de entrada da Assistência Social, e possibilitam o acesso da população aos serviços, benefícios e programas de assistência de forma descentralizada.

Os interessados em participar das atividades podem entrar em contato com o Cras Nassif, que fica na Avenida Vigatto, 400, no bairro Nassif.