CRAS NASSIF VOLTA A ATENDER NA RUA VIGATO A PARTIR DESTA QUINTA

Foto: Ivair Oliveira

O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Nassif, que estava funcionando temporariamente no Centro Dia do Idoso, voltará ao seu local de origem a partir desta quinta-feira, dia 7 de março. A informação é da Secretaria de Assistência Social de Jaguariúna.

Segundo a secretaria, foram realizadas obras de reforma e manutenção no imóvel que irão proporcionar melhor atendimento à população e mais comodidade e segurança aos servidores.

As famílias atendidas no CRAS Nassif pertencentes aos bairros mencionados abaixo devem buscar seu atendimento normalmente de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, na Rua Vigato, 400, no bairro Nassif.

Mais informações podem ser obtidas pelos telefones: (19) 3867-4822 e (19) 3867-3894 ou pelo WhatsApp (19) 9.9994-5165.

ARCO ÍRIS

BOA VISTA I

BOA VISTA II

BORDA DA MATA

CHÁCARA PANORAMA

CHÁCARA PRIMAVERA

CHÁCARA REC. PRIMAVERA

COLMÉIA

CONDOMÍNIO DUAS MARIAS

DONA IRMA

FALANGA

GLEBA SANTA CRUZ

IPIRANGA

JD ALICE

JD ELISA

JD EUROPA

JD LARANJEIRA

JD PLANALTO

JD ZENI

JOÃO ALDO NASSIF

LOT. CORAÇÃO DE JESUS

MIGUEL MARTINI

NOVO HORIZONTE

PARQUE DOS IPÊS

PINHALZINHO

RECANTO DO CAMANDUCAIA

RECANTO DOS LAGOS

SANTA MERCEDES

SÃO JOSÉ

SERRANO

SILVIO RINALDI I

SILVIO RINALDI II

VARGEÃO DE GUEDES

VILA GUILHERME

VILA JORGE ZAMBON