Crea-SP abre vagas de estágio

Inscrições vão até o dia 28 para alunos dos cursos de Engenharias,

Administração, Direito e Comunicação

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

(Crea-SP) está com inscrições abertas para vagas de estágio para

alunos de graduação dos cursos de Administração de Empresas,

Comunicação Social (com habilitação em Jornalismo, Marketing e

Publicidade e Propaganda), Comunicação Visual (Design ou Design

Gráfico), Direito, Engenharia Civil e Informática, contemplando as

áreas de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Ciência da

Computação ou Engenharia da Computação, Engenharia de Sistemas,

Engenharia de Software, Sistemas da Informação e Tecnologia em Redes

de Computadores.

Os interessados têm até o dia 28 de outubro para se candidatar pelo

site da Super Estágios [1]. Basta acessar, selecionar a opção

“Portal do Estudante”, clicar no logotipo do Crea-SP e seguir as

orientações.

Serão duas fases de seleção, a primeira composta pela análise do

coeficiente de rendimento universitário e a segunda por uma entrevista

no Conselho, com possibilidade de realização de prova escrita

(objetiva e/ou dissertativa). A publicação da classificação da

primeira etapa está prevista para o dia 4 de novembro e os aprovados

serão anunciados tanto no site do Crea-SP [2] quanto no da Super

Estágios.

Os contratos são de seis meses a dois anos de duração em posições

que oferecem bolsa-auxílio mensal, vale-transporte, vale-refeição ou

vale-alimentação, assistência médica e odontológica, com jornada de

seis horas diárias (30 horas semanais). O edital completo pode ser

conferido aqui [3].

Sobre o Crea-SP - Instalada há 88 anos, a autarquia federal é

responsável pela fiscalização, controle, orientação e aprimoramento

do exercício e das atividades profissionais nas áreas da Engenharia,

Agronomia e Geociências. O Crea-SP está presente nos 645 municípios

do Estado, conta com cerca de 350 mil profissionais registrados e 95 mil

empresas registradas.

