Creche: novo CEI na Zona Sul é inaugurado e nova unidade vai zerar a demanda por vagas na região

O prefeito Rodrigo Falsetti inaugurou na manhã desta quarta-feira, 20 de março, o Centro de Educação Infantil (CEI) Profª Nanci Simoni Franco, no Jardim Guaçu Mirim III. A nova creche na região da Zona Sul irá atender 180 crianças entre 0 e 3 anos de idade. A entidade Lar Menino Jesus será a administradora da nova CEI e a unidade recebeu o nome da ex-professora da rede de ensino de Mogi Guaçu, falecida em junho de 2018.

O evento contou a presença do vice-prefeito Major Marcos Tuckumantel, do secretário da Educação, Paulo Paliari, da presidente do Lar Menino Jesus, Cleide Evangelista, do presidente da Câmara, Jéferson Luís, dos vereadores Zanco, Adriano Batatinha, Dr. Judite, Pezão, Natalino, Paulinho e Rafael Locatelli, além dos familiares da patrona da nova creche. Também estiveram presentes secretários municipais.

O prefeito Rodrigo Falsetti ressaltou que a entrega desta obra é uma das mais importantes desse ano e que estava sendo muito aguardada pelos moradores da região e, principalmente, pelos pais dos futuros alunos do CEI da Zona Sul. “Após 10 anos desde o início da sua construção e tendo a metade dos serviços paralisados, nós conseguimos retomar a obra em maio de 2023 e, finalmente, essa reivindicação dos moradores pôde ser atendida, o que beneficiará as famílias dessa região”, disse.

O chefe do Executivo reforçou que, com a entrega da nova creche, irá zelar a fila por demandas de vagas na região da Zona Sul. “O setor da Zona Sul de Mogi Guaçu ganhou mais um reforço para a educação das nossas crianças que irá facilitar a vida dos pais. Esta creche possui um espaço agradável e, principalmente, com qualidade e profissionais responsáveis. Sou um prefeito trabalhador e como legado quero deixar uma cidade melhor para todas as crianças de Mogi Guaçu”, falou.

Paulo Paliari, secretário da Educação, comentou que a nova creche é uma imensa conquista para a comunidade e que o espaço deixou de ser apenas uma estrutura física para se tornar um lugar propício ao aprendizado, ao cuidado e crescimento das crianças. “Aqui é onde os laços de amizade, de confiança serão formados e a imaginação florescerá. Esta creche não é apenas um local onde nossas crianças serão cuidadas, enquanto seus pais trabalham, mas é um ambiente onde serão nutridas em todos os aspectos do seu desenvolvimento”, mencionou.

Ele destacou também que a nova creche é especial, porque cada cantinho foi pensado para o desenvolvimento das crianças. “Ao descerrarmos a placa de inauguração abrimos oficialmente as portas desta creche e estamos também abrindo as portas para um futuro de possibilidades infinitas. Que este seja o começo de uma jornada extraordinária para nossas crianças, uma jornada repleta de acolhimento, aprendizado e descobertas. Obrigado a todos e, principalmente, ao prefeito Rodrigo Falsetti”, finalizou.

Ambiente

A construção do novo Centro de Educação Infantil (CEI) Profª Nanci Simoni Franco foi retomada na gestão do prefeito Rodrigo Falsetti em maio de 2023, após 10 anos desde o início da obra e tendo os serviços paralisados na metade desse tempo. O investimento total na creche foi de R$ 893 mil por meio do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica).

A unidade, que irá atender 180 crianças entre 0 e 3 anos de idade na região da Zona Sul de Mogi Guaçu, tem 991,05 metros quadrados de construção, oito salas de aula (cinco para o maternal e três para berçário) e com um solário para ser dividido a cada duas salas e com banheiros nos de berçários.

O espaço contempla ainda uma sala para coordenação, para as educadoras, para amamentação, para ateliê e para lactário, além de dois refeitórios (maternal e berçário), recepção, cozinha, lavanderia, banheiros, vestiários, três playground (madeira, metal e fibra) e estacionamento para professores, sendo um PCD.

Vagas

O secretário de Educação, Paulo Paliari, informou que as vagas na nova creche serão para as crianças moradoras na Zona Sul da cidade que estão na lista de espera. São 180 vagas disponíveis. Destas, 60 vagas já foram preenchidas e as demais encontram-se em processo de entrevistas ou de adaptação das crianças com o novo espaço.

“Com o início dos atendimentos na creche do Jardim Guaçu Mirim iremos zerar a lista de espera, porque, agora, a Zona Sul passa a contar com três Centros de Educação Infantil, a Maria Cândida da Silva, no Jardim Bandeirantes, e Hanne Saad Noumi, no Planalto Verde”, pontuou.

É importante frisar que todos os alunos também receberão os novos uniformes fornecidos pela Secretaria Municipal da Educação.