CREM promove mais uma edição do Dia da Beleza

O CREM (Centro de Referência Especializado da Mulher) ‘Anariá Calidone Récchia Mourão Henrique’ promoveu nesta segunda-feira, 21, mais uma edição do Dia da Beleza em parceria com a Lowell Cosméticos. As profissionais de beleza Cintia Toledo, Neuza Zani e Samara Brianti foram voluntárias na ação.

Aproximadamente 15 mulheres atendidas pelo CREM participaram ao longo de todo o dia. Foram ofertados corte de cabelo, pintura, hidratação e maquiagem. “Em mais uma edição desse projeto nós enfatizamos a importância da valorização da autoestima da mulher nesse processo de superação da situação de violência doméstica. Os resultados são sempre muito positivos”, destacou a secretária de Promoção Social Regina Ramil.

Além das profissionais de beleza, Maria Pia Celeghini Geraldi auxiliou como voluntária. A equipe do CREM composta por Cláudia Regiane Sartorelli, Adelaide Macedo de Souza, Miriam Rodrigues de Sousa e Fátima Stringuetti também acompanhou os atendimentos.

O CREM é um espaço destinado ao acolhimento e atendimento humanizado às mulheres vítimas de violência. Foi criado para ser a referência de apoio a elas, promovendo principalmente a sustentabilidade das mesmas e encaminhamentos necessários para a superação da situação vivida. Para isso, conta com uma equipe técnica especializada para proporcionar amparo e proteção a todas e ofertar serviços de atendimento social, orientação psicológica, encaminhamentos jurídicos, oficinas e cursos profissionalizantes.

O Centro está localizado na Rua Ribeiro de Barros, n° 62 (em frente ao Parque Juca Mulato) e o telefone para contato é o 3843-2148.