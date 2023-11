CREM realiza mais uma edição do Dia da Beleza com ajuda de voluntários

Nesta segunda-feira, 27, o CREM (Centro de Referência Especializado da Mulher) promoveu mais uma edição do Dia da Beleza. Voltado para as mulheres que são atendidas no local, a ação tem por objetivo promover a autoestima de cada uma para ajudá-las no processo de superação da violência vivida.

A empresa Lowell Cosméticos e a loja Japonesa Cosméticos fizeram a doação dos produtos e as voluntárias Neuza Zani (cabeleireira), Cintia Toledo (cabeleireira) e Samara Brianti (maquiadora) atenderam as 15 mulheres que participaram no período da manhã e da tarde. Os procedimentos oferecidos foram tintura, hidratação, corte, escova e maquiagem.

A Coordenadora e Assistente Social do CREM, Claudia Regiane Sartorelli, agradeceu às empresas parceiras e aos voluntários pela participação, bem como toda a equipe do serviço. “Essa é uma atividade que traz muitos benefícios para essas mulheres que estão nesse processo de superação da violência. Tivemos uma adesão muito boa e esperamos que em breve possamos ter uma nova edição”.