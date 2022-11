CREM recebe visita técnica de comitiva de Tambaú

A equipe do CREM (Centro de Referência Especializado da Mulher) recebeu na manhã desta terça-feira, 8, a visita de representantes da secretaria de saúde, da OAB e da Câmara de Vereadores de Tambaú (SP).

O grupo – composto pelo Presidente da Câmara Emerson de Souza, as vereadoras Natalia Galbere, Regina Celia da Silva Cândido e Eleonora Uliana Meireles Alves (que também é advogada) e a enfermeira Samira Costa de Faria – conheceu a estrutura física e organizacional do serviço itapirense com o intuito de levar a experiência para seu município.

A Secretária de Promoção Social Regina Ramil participou do encontro e contou que os visitantes elogiaram o Centro e fizeram o convite para que a equipe vá à Tambaú no início do ano que vem para um encontro com toda a rede de atendimento. “Eles nos pediram para fazer essa sensibilização com toda a rede municipal de atendimento daquele município com o intuito de iniciar o processo de implantação de um serviço semelhante lá”, explicou. A data da visita ainda será agendada.