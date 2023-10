Cresça em Movimento: Ação para uma infância ativa, saudável e feliz vai agitar o kartódromo da Lagoa do Taquaral neste domingo

Estimular a prática regular de atividade física desde a infância e a

alimentação saudável em família, a fim de que as crianças cresçam

ativas e livres da obesidade infantil que amplia o risco de doenças do

coração, hipertensão e diabetes. É com esse objetivo que a Unimed

Campinas realiza a segunda edição do Cresça em Movimento, neste

domingo, 8 de outubro, no kartódromo da Lagoa do Taquaral. O evento,

que será realizado por meio da Medicina Preventiva, acontece das 9h às

12h, com acesso gratuito.

O domingo especial estará repleto de atividades. De forma lúdica, leve

e divertida, serão oferecidas muitas brincadeiras, instruções para a

prática de atividades físicas infanto-juvenis, diversas informações

nutricionais e orientações de prevenção em saúde.

Sucesso na primeira edição que ocorreu em 2022, o encontro vai contar

mais uma vez com a bike-suco, uma bicicleta especial em que crianças e

adultos conseguem preparar um suco natural enquanto pedalam. Haverá

também atividades e brincadeiras com foco no exercício físico,

brinquedos infláveis, cama elástica e estação Pet, e um espaço

reservado ao tema Nutrição, onde os profissionais da Medicina

Preventiva, especialmente as nutricionistas, darão dicas variadas e

realizarão atividades lúdicas com frutas e legumes.

O domingo especial foi feito sob medida para deixar as crianças ativas,

felizes e motivar a integração com suas famílias, principalmente nos

momentos da alimentação, dos exercícios físicos e das brincadeiras.

Fazer parte do Cresça em Movimento é fácil. É só chegar e

participar, já que não é necessário fazer inscrição prévia.

Serviço

O que: Evento Cresça em Movimento

Para quem: Comunidade em geral (crianças e suas famílias)

Onde: Kartódromo da Lagoa do Taquaral (av. Dr. Heitor Penteado, entrada

pelo portão 6)

Quando: 08/10- domingo, das 9h às 12h

Quanto: Grátis

Instituições parceiras: Secretaria de Esporte & Lazer da Prefeitura de

Campinas, Sanasa, Vôlei Renata, Unimed Campinas Basquete, GoodBom e

Medilar.

Sobre a Unimed Campinas

Segunda singular do Sistema Unimed a ser fundada no país, a Unimed

Campinas tem 52 anos de mercado. Sua estrutura de atendimento reúne

mais de 3.500 médicos, um hospital próprio e 19 hospitais

credenciados, 230 clínicas e laboratórios e 11 hospitais-dia. A

carteira de clientes totaliza 750 mil vidas em atendimento, o que faz da

singular de Campinas a maior Unimed do interior do Brasil. Além de

Campinas, compõem a área de ação as cidades de Artur Nogueira,

Cosmópolis, Hortolândia, Holambra, Indaiatuba, Jaguariúna, Monte Mor,

Paulínia, Santo Antônio de Posse, Sumaré, Valinhos e Vinhedo.