Criada no segundo mandato do prefeito Toninho Bellini, Ascorsi celebra 12 anos

A Ascorsi (Associação dos Coletores de Resíduos Sólidos de Itapira) celebrou na última terça-feira, 11, seus 12 anos de atividades no município. A solenidade foi realizada na sede da associação, na Rua Professor Fenizio Marchini, n° 1010, na Penha do Rio do Peixe, e contou com a participação dos associados, do prefeito Toninho Bellini e demais parceiros.

Somente no ano passado, foram 486.176 quilos de resíduos recicláveis coletados que após comercializados resultaram em R$ 436.304,81. No período também foram realizadas mais de 1.300 ações educacionais como participação em eventos e palestras com o intuito de mobilizar a sociedade e conscientizar a respeito do trabalho desenvolvido pelos associados. “É muito satisfatório estar aqui hoje comemorando mais um ano de associados. Só tenho a parabenizar e agradecer a todos”, disse o prefeito em seu discurso.

As atividades de coleta atividades da Ascorsi. Nós que fizemos parte de todo o processo de criação dessa associação sabemos da importância desse trabalho para o município e para as famílias dos

porta a porta foram oficialmente iniciadas no município em abril de 2011 com abrangência de 23% dos bairros urbanos. Contudo, desde 2006 havia uma grande movimentação informal de catadores que recolhiam materiais da cidade e faziam a comercialização para obtenção de recursos financeiros.

Em 2008, já no final do primeiro mandato do prefeito Toninho Bellini, começaram as tratativas para a sistematização e formalização desse trabalho. À época, representantes das secretarias de Agricultura e Meio Ambiente, de Saúde e de Promoção Social formaram uma rede junto com outras entidades, como o Senac de Itapira e a AIPA (Associação Itapirense de Proteção Ambiental), e voluntários para dar início a elaboração do projeto que posteriormente foi encaminhado pelo Prefeito à Câmara Municipal para que fosse firmado um convênio entre a Prefeitura e a Ascorsi para a realização da Coleta Seletiva no município.

“Em 10 de dezembro de 2008 realizou-se a primeira reunião no CRAS I com a presença de 10 catadores e membros da Rede Social, Secretarias Municipais e um representante do Banco do Brasil”, descreve o site oficial da Associação. Após inúmeros encontros e um trabalho conjunto para criação de laços e parceria entre os coletores, a pré-apresentação do projeto à Prefeitura ocorreu em 30/06/2010 e, após ajustes necessários, em outubro do mesmo ano foi dado o parecer favorável da Secretaria de Fazenda para inserção na dotação orçamentária do ano seguinte.

A Lei Municipal n° 4.752, de 11 de maio de 2011, autorizou o primeiro repasse financeiro da Prefeitura à Ascorsi no valor de R$ 217.416,00 em oito parcelas. Nos anos seguintes, o projeto foi continuado e desde então impacta positivamente dezenas de famílias itapirenses. Em 2021 o repasse total foi de R$ 619.600,00 e em 2022 foi de R$ 676.560,00. Para o exercício de 2023, o valor de repasse autorizado pela Câmara e promulgado pelo prefeito Toninho Bellini é de R$ 736.560,00 em doze parcelas iguais.

A Ascorsi alcançou a cobertura de 100% dos bairros urbanos em 2013 e começou a estender o atendimento para os bairros rurais. Desde 2021, além de 100% de cobertura na área urbana, a Associação atende oito bairros rurais e 10 condomínios de chácaras. O cronograma de coleta está disponível no site da Prefeitura no ícone “Coleta de Lixo e Recicláveis” (https://itapira.sp.gov.br/pagina/coleta-de-lixo-e-reciclaveis/139). A Ascorsi também conta com o Disque Coleta Agendada de Volumosos pelo (19) 99925.8397.