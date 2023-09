Criadora de desenhos animados ensina crianças a lidarem com as diferenças em novo livro

Mariana Caltabiano, a mente por trás de programas de sucesso como Zuzubalândia, usa os desafios enfrentados pelo dragãozinho cuspidor de flores para mostrar que todos somos especiais

Tornar o universo infantil ainda mais mágico e facilitar a aprendizagem foram projetos que a produtora de TV e cinema Mariana Caltabiano, criadora de programas de sucesso como Zuzubalândia, exibido no SBT, Garrafinha e Flora Encantada, da TV Globo, e Fábrica Maluca, da Record, sempre desenvolveu com maestria.

Agora, em Florisbelo, O Dragão, a escritora, diretora e roteirista mostra que, apesar das diferenças, todos são especiais e podem superar desafios para conquistar seus sonhos. O livro é o primeiro publicado pela Trix, novo selo literário que chega para reafirmar o compromisso com as crianças e adolescentes, a formação de novos leitores e a educação.

Na obra, a autora apresenta o único dragãozinho que, ao invés de cuspir fogo, cospe flores. Isso é motivo de muita vergonha para o pequenino. Seu maior desejo é ser aceito pelos companheiros da espécie e, também, pelos humanos. Tudo muda quando um acontecimento revela que o tormento de Florisbelo é, na verdade, um dom e pode fazer muitas pessoas felizes.

Com desenhos do ilustrador e diretor de arte Eduardo Jardim, a obra desperta empatia e muitas outras emoções, com uma explosão de cores que a tornam alegre e convidativa.

Aos poucos, o personagem deixa de se isolar e de temer virar piada na escola e se abre para o seu “superpoder”. O resultado da linda história de Florisbelo, O Dragão não poderia ser outro senão o orgulho em ser diferente e fazer a diferença. A obra pode ser adquirida no site da Trix.

Ficha técnica

Título: Florisbelo, O Dragão

Autora: Mariana Caltabiano

Ilustrador: Eduardo Jardim

Faixa etária indicada: a partir de 4 anos

Editora: Trix

ISBN/ASIN: 9786556163635

Páginas: 32

Preço: R$ 52,00

Onde comprar: Trix e Amazon

Sobre a autora

Mariana Caltabiano começou a carreira como redatora publicitária nas agências DM9 e Talent. Em Nova York, onde estudou cinema na School of Visual Arts e na New York Film Academy, ela escreveu seu primeiro livro infantil, “Jujubalândia”. O livro acabou virando um programa de TV de sucesso chamado Zuzubalândia, exibido pelo SBT e TV Rá Tim Bum. Mariana também é autora de “Garrafinha e Flora Encantada”, da TV Globo, e “Fábrica Maluca”, da Record. Escreveu ainda os livros infantis “Arca de Ninguém”, “Tampinha Tira os Óculos”, “O Mistério da Casa Hope”, “Grandes Pequeninos”, “Brasil Animado”, “O Problema”, “O Menino que Não Sabia Ler” e o best-seller “Vips – Histórias Reais de um Mentiroso”, que ganhou duas adaptações para o cinema. É criadora e diretora do portal Iguinho. Escreveu e dirigiu Brasil Animado, o primeiro longa brasileiro captado em 3D estereoscópico, e o documentário Vips – Histórias Reais de um Mentiroso. Dirigiu o musical Zuzubalândia. Suas séries Gui & Estopa e Zuzubalândia são exibidas pelos canais da Turner em toda a América Latina e estão presentes no Now e na HBO MAX.

Sobre o ilustrador

Eduardo Jardim é ilustrador e diretor de arte. Trabalhou na Editora Abril por sete anos, colaborando em publicações com Veja na Sala de Aula, Recreio, Superinteressante e Capricho. Participou da Ilustrando em Revista, exposição promovida pela Fundação Armando Alvares Penteado (Faap), em São Paulo, em 2005, onde expôs ao lado de Ziraldo, Angeli e outros grandes nomes da mídia impressa. É corroteirista da animação Brasil Animado. No mesmo projeto, ainda foi responsável pela voz original dos personagens principais, Stress e Relax.