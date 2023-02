Criança nasce dentro de carro na Rodovia SP-340 em Campinas

Uma criança nasceu dentro de um carro, na tarde desta quinta-feira, dia 23 de fevereiro, na Rodovia Governador Adhemar Pereira de Barros, SP-340, em Campinas. O motorista do carro acionou a Polícia Militar (PM) para ajudar no parto.

De acordo com a PM, o motorista solicitou o apoio da polícia porque a passageira do carro estava em trabalho de parto e não daria tempo de chegar ao hospital. Após receber o chamado, dois policiais foram até o local e encontraram o carro parado no acostamento, a cerca de 100 metros da Base Operacional de Campinas na rodovia.

Em nota a Corporação da PM disse que os policiais usaram as técnicas ministradas nos cursos de formação da Polícia Militar do Estado de São Paulo e auxiliaram no parto da passageira. Após o parto, a mãe e o bebê foram encaminhados ao Hospital Maternidade de Campinas.