Criançada vai se divertir na 2ª edição do GPzinho de Ciclismo

O GPzinho de Ciclismo será uma atração especial de lazer e diversão para comemorar o Dia das Crianças, no Taquaral, em Campinas, no próximo dia 12 de outubro, sábado, das 8h30 às 12h, no Espaço Afrânio Ferreira Júnior (antigo Kartódromo), na Lagoa do Taquaral (ao lado do portão 6). Esta competição lúdica, para crianças de 6 a 14 anos, promete um misto de diversão, emoção e atividade física para os ciclistas mirins da cidade.

As inscrições, gratuitas, serão feitas no dia do evento, que terá diferentes categorias: idade e percursos adaptados.

Esta será a 2ª edição do GPzinho de Ciclismo. Ano passado, a atividade atraiu mais de 100 crianças e, para este ano, a expectativa é ampliar o número de participantes. A organização preparou algumas surpresas para tornar esta edição ainda mais especial, incluindo brindes para os pequenos ciclistas e premiação a todos os participantes do evento.

O evento é uma realização da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de Campinas, que reforça o compromisso junto à população de incentivar o esporte para uma vida mais saudável desde a infância. O secretário de Esportes e Lazer, Fernando Vanin, entende que “o crescimento do GPzinho de Ciclismo reflete a identificação das crianças por essa modalidade de esporte . Uma ferramenta positiva de recreação que pode despertar o interesse pela prática do ciclismo”, afirmou.

As inscrições serão feitas no próprio dia do evento, no local, gratuitamente, a partir de 8h. Haverá equipes de apoio ao longo do percurso para garantir a segurança e orientar as crianças.

Os cuidados

Pneus cheios, freios funcionando e corrente lubrificada são essenciais para uma pedalada segura e divertida. O capacete é um acessório obrigatório para participar. Joelheiras e cotoveleiras também ajudam a proteger as crianças durante a atividade. Haverá pontos de água, mas não há qualquer impedimento de cada ciclista mirim carregar a própria garrafinha para se hidratar .

Outra dica é chegar com antecedência para fazer a inscrição e se familiarizar com o local do evento. É recomendável que os ciclistas mirins façam o uso de roupas confortáveis e apropriadas para o momento.