Crianças celebram o feriado com o evento ‘Brincando na Praça com os Anjos da Guarda’

Tarde marcante para as crianças e famílias na quinta-feira (07), feriado da ‘Independência do Brasil’, em mais uma edição especial do ‘Brincando na Praça com os Anjos da Guarda’.

A edição é organizada periodicamente pela Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito, com apoio da Prefeitura de Cosmópolis e comerciantes, realizado nas imediações da Sede da Guarda Municipal, localizada na Rua Ataliba de Carvalho, lateral da ‘Praça do Rodrigo’.

As festividades recreativas foram coordenadas para o público infantil, reunindo crianças, jovens e famílias, promovendo uma divertida integração e aproximação da sociedade com a Guarda Municipal.

As atividades envolveram diversos agentes da corporação, interagindo com brincadeiras e ações educativas, notabilizando ensinamentos e alertas sobre segurança para as crianças.

Entre os destaques infantis, brinquedos infláveis e recreativos, pinturas no rosto, ações de integração dos presentes com as equipes da GM, muita música temática, lanches, doces, refrigerantes, pipoca e algodão doce, distribuídos gratuitamente aos participantes.

Nesta edição, aconteceram as entregas de brindes especiais e prêmios para os participantes, angariados na parceria da Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito e comerciantes, sorteando três bicicletas.