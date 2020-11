Cristina Brandão – Podemos é eleita prefeita de Espírito Santo do Pinhal

Cristina Brandão, do Podemos, foi eleita, neste domingo (15), prefeita de Espírito Santo do Pinhal (SP) para os próximos quatro anos. Ao fim da apuração, Cristina Brandão teve 45,59% dos votos. Foram 9.086 votos no total.