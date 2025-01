CRTC de Cosmópolis realiza processo seletivo para 22 vagas na Fiação São Paulo

O Centro de Referência do Trabalhador de Cosmópolis (CRTC) promoverá um processo seletivo nesta quinta-feira (30), às 8h, para oportunidades na empresa Fiação São Paulo, situada em Limeira.

Serão oferecidas 22 vagas para as funções de embalador, operador de máquina desfibradeira, ajudante de carga e descarga e operador de prensa enfardamento. As vagas não exigem experiência prévia.

Podem participar homens e mulheres, moradores de Cosmópolis que possuam cadastro ativo no CRTC e ensino fundamental completo. As entrevistas serão conduzidas pela equipe de RH da empresa, e os detalhes sobre salários e benefícios serão informados durante o processo seletivo.

Os interessados devem comparecer no CRTC, localizado na Rua Otto Herbst, 65, Centro, em frente ao Poupatempo Cosmópolis, munidos de documentos originais e currículo impresso.