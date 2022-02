CRTC informa que a Usina Ester Agroindustrial abre 184 vagas de emprego

A Secretaria Municipal de Indústria e Comércio, por meio do Centro de Referência ao Trabalhador de Cosmópolis, informa que a Usina Ester Agroindustrial abriu 184 vagas de emprego para diversas funções. A empresa sempre foi parceira da Prefeitura e conta com o apoio para a divulgação das vagas.

Os interessados podem cadastrar currículos pelo site da empresa (www.empregorural.com.br/e/ester), onde também são informados os cargos procurados.

A previsão da contratação é entre os meses de março e abril. As oportunidades são para atuação na safra de 2022 e 2023. Segundo o setor de Recursos Humanos (RH) da usina, a maioria das vagas são para tratoristas, operadores de colhedora, motorista e mecânico automotivo.

Há oportunidades para funções temporárias e efetivas. O RH da empresa afirma que os salários e benefícios são compatíveis com o mercado, mas a companhia oferece diversos diferenciais.

A Ester Agroindustrial é uma das mais antigas usinas do estado com fabricação de açúcar e etanol com alto padrão de qualidade. A companhia informa que possui laboratórios equipados e pessoal capacitado para assegurar controle e monitoramento dos produtos.