Cultura abre inscrições para expositores de arte

Os expositores que tiverem interesse em participar da Feira “Artes e Sabores”, deverá comparecer na sede da secretaria, localizada na rua Santa Gertrudes, 254, (antigo Grêmio), de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, com material que comprove a arte.

Com a retomada dos eventos, a Feira “Artes e Sabores” (antiga Feirinha de Artesanato) será realizada todo segundo domingo do mês na Praça do Rodrigo.

A Feira contará com expositores de artes, barracas gastronômicas e Food Trucks. A primeira edição da Feira “Artes e Sabores” acontecerá no dia 10 de abril, excepcionalmente na Praça da Matriz, durante a inauguração da obra do Chafariz.