Cultura abre inscrições para o 11º Concurso de Redação do Dia dos Namorados

A Secretaria Municipal de Cultura está com inscrições abertas para 11º Concurso de Redação do Dia dos Namorados. Neste ano, o tema é O amor em tempo de guerra e o prazo final para a entrega de textos é dia 20 de maio. A premiação será em 10 de junho, no Centro Cultural. O concurso é realizado em parceria com a Biblioteca Municipal João XXIII.

Podem participar pessoas com idade a partir de 16 anos e os interessados devem enviar os trabalhos para o e-mail sc-biblioteca@mogiguacu.sp.gov.br ou entregues diretamente na sede da Biblioteca Municipal, situada na Avenida dos Trabalhadores, 2.651, Jardim Camargo. O regulamento completo do concurso pode ser consultado por meio do link https://bit.ly/redacaonamorados22. Mais informações pelos telefones (19) 3811.8670 e 3811.8671.

O secretário municipal de Cultura, André Sastri, contou que o concurso tem como objetivo estimular a participação e a imaginação poética por meio da elaboração de redação com o tema proposto. “Nossa intenção é incentivar os guaçuanos e guaçuanas a refletirem sobre este tempo de guerra que estamos vivendo, a partir desta atividade, e como é viver um amor num momento tão difícil assim”, disse.