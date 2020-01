Cultura abre inscrições para Oficina de Circo em Itapira

A Secretaria de Cultura e Turismo está com inscrições abertas para Oficina de Circo realizada em parceria com a Secretaria de Esportes e Lazer. O projeto tem como intuito desenvolver e aprimorar técnicas e conhecimentos circenses para assim capacitar e aumentar o interesse dos munícipes nessa área de atuação. Os participantes aprenderão técnicas de malabares, monociclo, acrobacias de solo, tecido, lira e trapézio fixo.

As turmas serão de 7 a 12 anos e acima de 12 anos, com 15 alunos cada, e as aulas ocorrerão uma vez na semana, às quartas-feiras à noite, com 1h30 cada, no Centro de Treinamento ‘Orlando Dini’, ao lado do Ginásio de Esportes ‘Benedito Alves de Lima’ (Itapirão). Ao final de cada módulo serão promovidas apresentações de encerramento.

Conforme explica a Secretária de Cultura e Turismo Tamiris Ponces esse será um projeto piloto e de acordo com a procura e desenvolvimento das aulas outras turmas poderão ser abertas no segundo semestre. “Vamos fazer esse teste para analisar o interesse da população nesse tipo de atividade”, afirmou.

As aulas são gratuitas e os interessados devem preencher a ficha de inscrição na Secretaria de Cultura, situada à Rua Ribeiro de Barros, nº 62, Centro. Mais informações pelo telefone (19) 3813.1090. O início das aulas será no dia 3 de março.